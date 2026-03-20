Setmana Santa en família: més espai, més calma i destinacions que conviden a quedar-s’hi (gairebé per sempre)
Ona Hotels & Apartments proposa escapades assequibles entre el Mediterrani i Canàries amb la comoditat d’un hotel i la llibertat d’un apartament
Hi ha viatges que es recorden pel destí i d’altres, potser els millors, per com de fàcil va ser gaudir-los. En plena compte enrere per a Setmana Santa, quan moltes famílies busquen una escapada còmoda, ben ubicada i sense renunciar al pressupost, Ona Hotels & Apartments reivindica una fórmula que guanya cada vegada més adeptes: allotjaments amplis, pràctics i pensats per viatjar amb nens, on conviuen els serveis d’un hotel amb l’amplitud i la funcionalitat d’un apartament.
La companyia, especialitzada en hotels i aparthotels, va tancar el 2025 amb una facturació de 200 milions d’euros, un 34,3% més que l’any anterior, i va incorporar 10 nous actius al seu portfoli. Amb 52 hotels en 31 destinacions d’Espanya, Andorra i el Marroc, Ona s’ha consolidat a més en el Top 10 d’hoteleres a Espanya pel nombre d’habitacions. Però més enllà de les xifres, la seva proposta connecta amb una manera molt concreta de viatjar: escapades familiars en què el confort, l’espai i la bona ubicació marquen la diferència.
Per a aquesta Setmana Santa, la cadena posa el focus en algunes de les destinacions més desitjades del mapa vacacional: Mallorca, Canàries, Costa del Sol, Costa Brava, Costa Daurada i Costa Blanca. Llocs amb un clima amable, plans per a tothom i allotjaments on hi caben tant el descans com la vida familiar sense estretors. En aquest model de viatge, comptar amb cuina, terrassa i estances àmplies no és un extra, sinó un avantatge real. Especialment quan es viatja amb nens, disposar de més espai permet que l’escapada tingui un altre ritme: esmorzars sense presses, berenars improvisats, migdiades còmodes i sopars flexibles. A tot això s’hi sumen piscines exteriors, gimnasos, programes d’animació i propostes gastronòmiques adaptades a tots els gustos. En altres paraules, vacances resolutives, però també apetitoses.
Mallorca
Es presenta com una de les opcions més suggerents per a qui busca desconnexió. Al nord-oest de l’illa, Ona Palmira Paguera ofereix aquest equilibri entre tranquil·litat i proximitat al mar que tant s’agraeix en vacances. Situat en una zona familiar i serena, es troba a pocs metres d’algunes de les principals platges de Paguera —Platja Palmira, Platja de la Romana i Platja Gran de Torà— i completa l’experiència amb piscina exterior, piscina infantil i sauna, a més de propostes d’entreteniment com ping-pong, billar i pista de tennis. Un allotjament pensat per alternar jornades de platja amb estones de descans sense sortir de l’hotel.
Canàries
Continua sent un refugi segur per a qui vol avançar-se a l’estiu. Ona compta amb 16 hotels a l’arxipèlag, 13 dels quals repartits entre el nord i el sud de Tenerife. Entre ells destaca Ona Beverly Hills Heights, situat al sud-oest de l’illa, en una zona tranquil·la, accessible i ben connectada amb el centre urbà. La seva ubicació permet tenir a prop alguns dels grans atractius turístics de Tenerife, com Siam Park, Costa Adeje, Playa de los Cristianos o Playa de las Américas, mentre que les seves instal·lacions conviden a baixar el ritme: àmplies zones de relax, piscines exteriors, piscina infantil, gimnàs i restaurants per a qui busca combinar activitat i descans.
Costa del Sol
quí l’experiència vacacional adopta aquest aire lluminós i despreocupat que defineix el litoral andalús. Ona suma 10 hotels en aquesta zona, des de Nerja fins a Estepona, passant per Mijas, Fuengirola i Marbella. Una de les referències més atractives és Ona Marinas de Nerja, a primera línia de mar i envoltat de palmeres. La seva proposta encaixa especialment bé amb el viatge familiar: piscines exterior i interior, piscina infantil, pista de tennis, ping-pong, spa, sauna, gimnàs i fins i tot supermercat i botigues dins del complex. A això s’hi afegeixen apartaments amplis, amb capacitat per a fins a sis persones, cuina completa i vistes directes al Mediterrani. Una combinació molt difícil d’igualar per a qui busca comoditat sense renunciar al paisatge.
Costa Brava
Manté intacte el seu encant i, alhora, ofereix aquest tipus d’escapada pràctica que funciona bé en períodes curts. Ona Palamós, en ple cor d’aquesta costa catalana, destaca per la seva proximitat a la platja —a tot just tres minuts a peu— i per uns serveis pensats per a tota la família: piscina exterior, piscina infantil, billar, sauna i gimnàs. A tot això s’hi suma un plus gastronòmic que eleva l’estada: La Vora, amb una proposta centrada en arrossos, marisc, carns i verdures de temporada, ideal per a qui entén que el viatge també passa per la taula.
Costa Daurada
Es reafirma com un clàssic del turisme familiar gràcies a la seva combinació de platja i oci. Ona compta aquí amb quatre allotjaments i un dels més estratègics és Ona Suites Salou, situat al costat de PortAventura World i molt a prop de la Platja de Llevant. Els seus apartaments, amplis i preparats per a fins a quatre persones, juntament amb la piscina exterior i la piscina infantil, el converteixen en una base especialment còmoda per a qui vol alternar jornades de parc temàtic amb temps de platja i descans.
Costa Blanca
On la llum sembla instal·lar-s’hi tot l’any, Ona Ogisaka Garden proposa una escapada serena a Dénia. Situat a una hora de València i Alacant, en un entorn tranquil i ben connectat, es troba a cinc minuts a peu de la platja de la Marineta. Els seus allotjaments, de fins a quatre persones, inclouen cuina completa i vistes al mar, mentre que l’oferta de serveis ajuda a completar una estada sense sobresalts: sauna, spa, gimnàs, piscina exterior, piscina infantil i billar. En l’apartat gastronòmic, La Bodeguita aposta per arrossos, carns i verdures de temporada, amb opcions tant de bufet com a la carta, reforçant aquesta idea de vacances còmodes i ben resoltes.
En un moment en què moltes famílies prioritzen escapades assequibles, versàtils i sense complicacions, Ona Hotels & Apartments es consolida en el Top 10 d’hoteleres a Espanya pel nombre d’habitacions. Perquè viatjar bé no sempre implica grans desplegaments: de vegades n’hi ha prou amb un apartament ampli, una terrassa al sol, una piscina on els nens no vulguin sortir de l’aigua i la sensació, cada cop més valuosa, que tot està pensat perquè descansar sigui de veritat descansar.
