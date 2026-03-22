Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Síndic Gironaagenda GironaAjudes efectes guerraPins AnnexaOcupacions GironaOsasuna - GironaMotorista ferit
instagramlinkedin

Els pantans garanteixen les reserves

Les intenses pluges de la tardor i l’hivern han fet canviar completament el panorama

Una imatge espectacular del pantà de Susqueda deixant anar aigua fa uns dies. / David Aparicio

David Céspedes

Girona

Les reserves d’aigua semblen plenament garantida tenint en compte els nivells assolits en els pantans. El panorama respecte temps enrere ha canviat completament. Hem passat d’una situació d’embassaments amb un nivell d’aigua baixíssim a experimentar crescudes notables i importants com a conseqüència de les pluges registrades durant els mesos de tardor i hivern. Hem viscut uns mesos de récord amb registres d’aigua molt elevats que han provocat que els nivells dels pantans hagin augmentat com feia temps que no es veia.

De nivells mínims a estar plens

La darrera llevantada batejada com a Regina hi ha tingut força a veure. Fa dos anys es van assolir els nivells mínims en els embassaments gironins. De fet, es va arribar a mínims històrics. Durant els últims dies, fins i tot, s’han donat imatges ben curioses com el desembassament del pantà de Susqueda. Fa uns dies, el pantà de Susqueda sobreeixia i l’aigua passava pel capdamunt de la presa. Segons les dades facilitades per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Susqueda es trobava al 102% de la seva capacitat, amb 229 hectòmetres cúbics d’aigua, per sobre dels 223,58 hm³ que pot emmagatzemar. Una imatge que contrastava amb la registrada únicament dos anys enrere. La mateixa situació es va donar a l’embassament de Sau, un dels més importants dins del sistema català.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents