L'escalfament de l'aigua del mar amenaça la costa gironina i empitjora cada any
És un problema que cada vegada va en augment i que té importants repercussions en la humanitat
D.Céspedes/AMIC
L’escalfament de l’aigua del mar és un dels problemes més greus al qual s’enfronta el planeta. El canvi climàtic és una realitat i l’aigua del nostre litoral no s’escapa a les seves conseqüències. La costa gironina pateix també aquest problema i cada any la situació empitjora.
L’escalfament global és un dels fenòmens més preocupants del segle XXI, i un dels seus efectes més directes és l’augment de la temperatura de l’aigua del mar. Aquest escalfament té repercussions greus tant per als ecosistemes marins com per a les poblacions humanes. Aquestes són algunes de les principals conseqüències de les altes temperatures de l’aigua.
Les conseqüències
1. Blanqueig del corals
El coral és extremadament sensible als canvis de temperatura. Quan la temperatura de l’aigua augmenta, el coral expulsa les algues simbiòtiques que viuen en els seus teixits, conegudes com a zooxantel·les, les quals són responsables de la seva coloració i de gran part del seu subministrament energètic. Aquest procés, conegut com a blanqueig del corals pot portar a la mort massiva dels esculls de coral, afectant negativament la biodiversitat marina.
2. Pèrdua de biodiversitat marina
L’escalfament de l’aigua del mar altera els hàbitats naturals d’una gran quantitat d’espècies marines. Algunes espècies poden migrar a aigües més fredes, però altres no tenen aquesta capacitat d’adaptació i poden veure’s amenaçades o extingides. Això no només afecta les espècies individuals, sinó també les complexes xarxes alimentàries marines.
3. Augment del nivell del mar
L’escalfament de l’aigua contribueix a l’augment del nivell del mar per dos motius principals: la dilatació tèrmica de l’aigua i el desgel de les glaceres i les capes de gel polar. L’augment del nivell del mar amenaça les comunitats costaneres, incrementant el risc d’inundacions, erosió costanera i pèrdua de terres habitables.
4. Canvis en els patrons de circulació oceànica
La temperatura de l’aigua afecta la circulació oceànica, que juga un paper crucial en la regulació del clima global. Els canvis en aquests patrons poden alterar els climes regionals, afectant les condicions meteorològiques i la disponibilitat de recursos marins, com els peixos.
5. Àrees mortes
Les àrees mortes són zones de l’oceà amb nivells molt baixos d’oxigen, on la major part de la vida marina no pot sobreviure. L’escalfament de l’aigua pot exacerbar aquest problema augmentant la descomposició de la matèria orgànica i reduint la solubilitat de l’oxigen a l’aigua. Aquestes àrees mortes estan augmentant en nombre i grandària, posant en risc ecosistemes i pesqueries. En definitiva, l’escalfament de l’aigua pot comportar problemes molt greus en territoris qu donen al mar com és e l cas de les comarques gironines.
