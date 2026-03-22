Més aigua significa també més estalvi
Ara que les reserves estan assegurades és precisament el moment de fer-ne un ús responsable
David Céspedes/AMIC
Després d’una llarga sequera arriba vivim globalment una època on les reserves d’aigua estan assegurades per a força temps. L’aigua és un dels béns més preuats i més necessitats per a la vida. Les pluges dels darrers mesos -aquest hivern ha estat un dels més plujosos pel que fa als registres- han contribuït a solucuionar una sequera que va arribar a ser molt preocupant i que va obligar a aplicar restriccions. Ara, la situació és totalment contrària i els pantans s’han omplert donant pas a una situació de gran esperança. No obstant, ara més que mai, més aigua hauria de traduir-se també en un major estalvi. Conservem ara el que tenim per no haver de patir en un futur un altre episodi de marcada sequera.
L’estalvi d’aigua el podem fer en tots els àmbits i nivells. El primer pas, però, és sempre un gest individual. Per això, cal que ara comencem ja a portar a terme gestos d’estalvi des de la mateixa llar. L’aigua és un element limitat i insubstituïble que és vital per a la preservació de tots els éssers vius i ecosistemes. La situació de sequera quan es va produir va afectar la disponibilitat de l’aigua per a usos domèstics, industrials i agrícoles, cosa que va generar preocupació en moltes zones del país.
Consells per a estalviar
La sequera, a més, posa de manifest la necessitat d’estalviar i cuidar l’aigua en el dia a dia. Començar des de la nostra llar, és imprescindible per a contribuir a cuidar l’aigua. Aquestes són algunes de les mesures per a estalviar aigua:
Dutxa’t en lloc de banyar-te. Pot ajudar-te a estalviar fins a un 50% d’aigua. El més recomanable són dutxes de 5 a 8 minuts. Tanca l’aixeta mentre t’ensabones o rentes les dents. Pots estalviar fins a 10.000 litres a l’any. Evita malbaratar aigua mentre esperes que surti calenta. Recull-la i utilitza-la per a regar les plantes, fregar, rentar-te les dents, netejar els animals...
Fes servir electrodomèstics d’estalvi energètic. És recomanable usar rentadores i rentavaixelles amb etiquetatge energètic A. Important també és encendre el rentavaixella o la rentadora sempre plens.
Instal·la un dispositiu d’estalvi en l’aixeta. Amb els airejadors reduiràs el consum gairebé un 50%. No empris el vàter com una paperera. Millor col·loca una paperera en el bany. Renta el cotxe amb una galleda d’aigua i una baieta. Evita fer servir una mànega, ja que es consumeix fins a 10 vegades més aigua. Revisa les instal·lacions de manera periòdica. Una petita fuita pot suposar un gran desaprofitament d’aigua i de diners.
Rega les plantes durant la nit. Reduiràs el 10% de les pèrdues d’aigua per evaporació. Procura consumir productes de temporada. Aquests necessiten menys aigua durant la seva producció, conservació i transport. No fa falta que sigui agost per a pensar a estalviar aigua en la llar, ja que en molts llocs escasseja. En la llar és on més s’utilitza l’aigua, encara que realment no es pot dir que sigui totalment així. Però en la llar, es consumeix per a preparar aliments, per a banyar-se, per a rentar la roba...
L’aigua tan necessària per a la vida en el planeta demana fer-ne un ús sostenible. En la llar podem estalviar-ne, evitant malgastar-la. A més, és el lloc ideal per a educar a les futures generacions, sobre la importància d’usar-la de manera racional. Cal ocupar-se constantment que l’aixeta es tanqui i es tanqui bé. A més, tanca l’aixeta mentre et rentes les dents, quan t’afaites o quan t’ensabones les mans.
Això s’aplica també a la cuina, quan rentes els plats. Apaga l’aigua mentre ensabones, i no esbandeixis els plats abans de ficar-los en el rentavaixella. Per a un major estalvi, omple fins dalt la rentadora i el rentavaixella. Els càlids dies de l’estiu que ara vindran demanen més cura amb les plantes. I molta aigua s’utilitza al jardí, i fins i tot amb les plantes d’interior en jardineres. No has de deixar de regar, solament has de fer-ho al final del dia. Durant la nit serà menys aigua la que necessitis per a les teves plantes que si ho fas durant el dia. Un recurs ideal per a estalviar aigua és recórrer a l’ús de reductors, amb els quals s’estableix un límit per a no excedir-se en el consum d’aigua.
Una altra alternativa és plantejar-te adquirir electrodomèstics que siguin més eficients. Els que estan dissenyats per a consumir menys energia i menys aigua. Un estalvi d’aigua, però també d’energia. Són unes poques rutines, però, a més de l’estalvi d’aigua, estalvies diners en el consum d’energia.
