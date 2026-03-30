Descobreix les millors activitats per fer amb nens a les comarques gironines
Els espais de lleure ofereixen múltiples opcions per a famílies
Les activitats per a fer amb nens s’han convertit en una opció cada vegada més valorada per les famílies que busquen viure experiències inolvidables amb els fills en el seu temps d’oci. A les comarques gironines hi ha una àmplia oferta d’espais de joc, lleure, oci i experiències a la natura perfectes per a celebrar festes d’aniversari, trobades o d’una jornada especial amb la família. Descobreix tres opcions per a tenir en compte i gaudir d’un gran dia amb els petits de casa.
Ájúkids: un espai on infants i adults gaudeixen junts del temps lliure
ÁJúkids neix a Blanes amb l’objectiu d’oferir un espai d’oci familiar pensat per donar resposta a una necessitat cada vegada més present: compartir temps de qualitat entre infants i adults en un mateix espai, cuidat, tranquil i amb valor educatiu.
A diferència dels parcs infantils tradicionals, ÁJúkids aposta per un model de joc respectuós, basat en el joc simbòlic, la creativitat i un ambient relaxat que convida també els adults a gaudir de l’estona.
El centre funciona per hores i també ofereix bons familiars, adaptant-se a les necessitats de cada família.
El centre disposa de més de 200 m² dedicats al joc simbòlic, la creativitat i la imaginació, adreçat a infants de 0 a 6 anys: una proposta diferenciada dels parcs infantils convencionals, basada en espais de joc (casetes, construcció, lectura i racons temàtics) que fomenten el desenvolupament i la creativitat dels més petits.
Què diferencia ÁJúkids de les ludoteques de joc simbòlic? S’hi ha incorporat una zona de cafeteria, àmplia i càlida, amb una oferta de productes dolços i salats, ideal per gaudir d’una estona tranquil·la en companyia de família i/o amics, mentre els petits juguen en un entorn segur, enriquidor i educatiu.
Entre els seus serveis, destaquen les celebracions d’aniversari amb propostes creatives i personalitzades, pensades per oferir experiències úniques més enllà dels formats tradicionals.
Durant els períodes de vacances escolars, ÁJúkids organitza casalets de Nadal, Setmana Santa i estiu, ampliant així la seva oferta d’activitats lúdiques i educatives.
ÁJúkids es consolida com un espai de referència a Girona per a famílies que busquen una alternativa d’oci de qualitat.
La Selva de l'Aventura: diversió al mig del bosc
La Selva de l’Aventura és un parc d’oci a l’aire lliure situat en plena natura, ideal per passar un dia diferent en família. Envoltat de bosc, ofereix diverses activitats pensades perquè infants i adults gaudeixin de l’aventura, el joc i el contacte amb l’entorn natural d’una manera divertida i segura.
El parc compta amb diferents propostes adaptades a totes les edats. Una de les més originals és Camina descalç, un sender sensorial d’1,5 km que permet caminar pel bosc sense sabates i descobrir diferents textures, temperatures i sensacions sota els peus. És una experiència relaxant que connecta directament amb la natura.
Per als qui busquen moviment i diversió, el Bosc elàstic ofereix més de 800 m² de xarxes elàstiques suspeses entre arbres. Les diferents sales connectades permeten saltar, jugar i lliscar pels tobogans mentre es gaudeix del bosc des d’una perspectiva diferent.
Els més petits també tenen el seu espai amb el Circuit Formiga, un circuit acrobàtic a poca alçada amb ponts, jocs d’equilibri i una petita tirolina. Està pensat perquè els infants puguin iniciar-se en l’aventura amb total seguretat mentre els adults els acompanyen des de terra.
Per als més aventurers, els circuits Esquirol i Guineu proposen reptes en altura amb ponts penjants, passos aeris i llargues tirolines entre els arbres. Abans de començar, els monitors expliquen el funcionament de l’activitat i proporcionen l’equipament necessari per garantir una experiència segura.
Entre les activitats estrella destaca la Tirolina Zig-Zag, amb dues espectaculars línies de 150 metres a 15 metres d’alçada, perfecta per als amants de la velocitat i les emocions fortes.
A més, el parc disposa de zones de pícnic perquè les famílies puguin portar el seu menjar i gaudir d’un descans després de les activitats. També hi ha una gastro-rulot amb begudes, entrepans, tapes i creps per recuperar forces.
La Selva de l’Aventura és, en definitiva, una proposta ideal per combinar natura, joc i aventura en un entorn únic pensat per a tota la família.
Kaotik World: 5.000 m² de pura diversió per a nens i famílies
Si busques un lloc diferent per gaudir amb la família o celebrar un aniversari especial, Kaotik World és una de les propostes més divertides de la zona. Amb més de 5.000 m² dedicats al joc i la diversió, és un espai pensat perquè els nens i nenes puguin moure’s, jugar i compartir moments amb amics mentre alliberen energia d’una manera sana i activa.
El centre combina oci, activitat física i jocs en un entorn segur i dinàmic on la diversió està assegurada. És una opció ideal tant per passar una tarda diferent amb la família com per venir amb amics i gaudir d’una experiència plena de moviment, rialles i bon ambient.
A més, Kaotik World és el lloc perfecte per celebrar festes d’aniversari. L’espai permet que els infants juguin, interactuïn i visquin una festa única mentre les famílies gaudeixen d’un ambient relaxat i festiu.
Per als adults i acompanyants, el centre també disposa d’una zona mirador on es pot prendre alguna cosa i menjar unes tapes tranquil·lament mentre els nens juguen.
El centre està obert de dilluns a diumenge. Una proposta ideal per combinar diversió, activitat física, amics i bon rotllo.
