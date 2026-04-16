El municipi de la Costa Brava on el Sant Jordi dura fins el 30 d’abril: troba tota la programació aquí
Calonge prepara activitats i espectables pensats per a tots els públics
El projecte ‘Calonge, poble de llibres’ ha convertit aquest municipi en la primera ‘booktown’ estable de Catalunya
De la mateixa manera que antigament les dones d’aigua custodiaven els secrets de la vall entre els murmuris de la riera, Calonge ha sabut rescatar aquest llegat oral per refugiar-lo entre pàgines i tinta. Això és perquè al municipi, quan arriba l’abril, el paisatge deixa de ser només vinya i suro per convertir-se en un mapa de paper. La primera booktown estable de Catalunya no es conforma amb una diada de roses i signatures ràpides típiques del 23 d’abril. Aquí el Sant Jordi és un estat d'ànim que s'apodera del municipi durant tot un mes. El nucli antic es transforma en un formiguer de cultura on el més difícil no és trobar una bona lectura, sinó decidir per quina de totes les activitats començar.
La recepta de l'èxit de ‘Calonge, poble de llibres’ és senzilla, però infal·lible: treure els escriptors de les biblioteques i portar-los a les places, maridar els versos amb el vi de la terra i fer que els veïns i visitants se sentin els veritables protagonistes. Des de vermuts literaris que s'allarguen fins a l'hora de dinar fins a trobades amb periodistes de referència al castell, la localitat empordanesa demostra que la cultura, quan es toca de prop, és el millor entreteniment possible.
Una agenda variada i que no s’atura
Tot i que la programació ja fa dies que està en marxa, un dels punts àlgids serà el cap de setmana del 17, 18 i 19 d’abril. Divendres 17 la plaça de la Doma acollirà el recital "Vi en vers", on la poeta Susanna Rafart i La Gastronòmica demostraran que la lírica entra molt millor amb una bona copa a la mà. El mateix dia tindrà lloc la presentació del llibre Sulpici, de Miquel Fañanàs, una novel·la històrica arrelada a Calonge i Sant Antoni. Són propostes com aquesta, fresques i desinhibides, les que fan destacar a Calonge en un mes tan literari.
El dissabte 18, el ritme no decau. La Plaça Major acollirà un vermut literari amb Xavier Grasset i Clàudia Rius, una cita indispensable per als amants de l'actualitat cultural. I per tancar la jornada, el castell serà el marc d’un cara a cara entre dos pesos pesants de la comunicació: Albert Om i Joan Maria Pou. Diumenge 19, l'activitat continua amb, entre d’altres, un Scrabble gegant a la Plaça Major, l’espectacle familiar Pomes, peres i poemes i una nova edició del "Llibreter VIP", on Antoni Bassas es posarà el davantal per recomanar llibres a peu de carrer.
El gran clímax arriba el 23 d’abril
El dia de Sant Jordi la intensitat serà màxima i, per escalfar motors, la revetlla, el 22 d’abril, tindrà lloc la Rumbesia, un recital de poesia fusionat amb la rumba a la Biblioteca Pere Caner. El 23 d’abril, el nucli antic de Calonge es blindarà contra la rutina per omplir-se de parades de llibres i roses, música en directe i cercaviles. A més, les sis llibreries del projecte ‘Calonge, poble de llibres; Libelista, Calonge Còmics, La Fàbrica, La Històrica i La Botiga dels Fils, seran els epicentres d'una jornada en què no faltaran els tallers, el micro obert i les signatures d'autors.
Fins i tot passat Sant Jordi, la corda no s'acaba. Entre el 24 i el 30 d'abril, el municipi encara oferirà una programació que inclou el concurs juvenil El Cultureta, la projecció de Duck Soup al cinema del Cineclub Madeleine Carroll i activitats adreçades a famílies i a públic adult, amb xerrades sobre l'art de resoldre conflictes i la presentació del llibre Universo iceberg. Calonge no només celebra el Sant Jordi com una cita cultural, sinó que ha construït un refugi literari que durant tot aquest mes d’abril i que convida a perdre's per tornar a trobar-se entre línies de la cultura.
Calonge, poble de llibres
Calonge i Sant Antoni va encetar el projecte “Calonge, poble de llibres” l’any 2021 amb l’objectiu de convertir-se en la primera ‘booktown’ de Catalunya. El municipi, amb més de 12.300 habitants, té sis llibreries; una escola d’escriptura, que va posar en marxa el mes de maig de l’any passat i organitza una agenda plena d’activitats al voltant de la literatura.
Celebra Sant Jordi durant el mes d'abril a Calonge:
