Les superestrelles que faran vibrar Espanya el 2026: Bad Bunny, Bruno Mars i Shakira encenen l’agenda musical
Bad Bunny, Bruno Mars, Shakira, Rosalía i Aitana converteixen el 2026 en un any clau per als grans concerts a Espanya
El 2026 arriba carregat de concerts multitudinaris a Espanya i confirma una tendència que fa anys que creix: el nostre país ja no és una simple escala dins les gires internacionals, sinó un mercat central per a les grans superestrelles de la música. Madrid i Barcelona concentren bona part de les dates més esperades, amb estadis plens, residències de diversos dies i una demanda que ha obligat alguns artistes a ampliar concerts.
Entre els noms més potents de l’any hi ha Bad Bunny, Bruno Mars i Shakira, tres artistes amb una capacitat d’arrossegament enorme i amb una repercussió directa en la comunitat musical: mouen milers de fans, activen l’economia cultural, omplen hotels i restaurants i situen Espanya en el mapa dels grans esdeveniments internacionals. A aquests noms s’hi afegeixen també figures com Rosalía, Aitana, Linkin Park, My Chemical Romance, Eric Clapton i festivals com Mad Cool o Primavera Sound.
Bad Bunny: dotze concerts entre Barcelona i Madrid
El gran fenomen de la temporada és Bad Bunny, que torna a Espanya per primera vegada des del 2019 amb una gira de dimensions històriques. L’artista porto-riqueny actuarà els dies 22 i 23 de maig del 2026 a l’Estadi Olímpic de Barcelona i després es traslladarà a Madrid, on oferirà deu concerts al Riyadh Air Metropolitano entre el 30 de maig i el 15 de juny.
Les xifres expliquen la magnitud del fenomen: més de 600.000 entrades venudes en menys de 24 hores. El seu retorn és molt més que una cita musical; és una demostració del pes del reggaeton, la música urbana i el pop llatí dins l’escena espanyola. Bad Bunny ha convertit aquests gèneres en cultura de masses i la seva gira tindrà un impacte clar entre el públic jove, les plataformes digitals i els grans recintes del país.
Bruno Mars torna a Madrid gairebé una dècada després
Un altre dels grans reclams serà Bruno Mars, que actuarà a Madrid els dies 10 i 11 de juliol del 2026 al Riyadh Air Metropolitano dins de The Romantic Tour. El cantant nord-americà torna a Espanya vuit anys després de la seva última actuació al mateix recinte, aleshores conegut com a Wanda Metropolitano, i ho fa amb dues dates que confirmen l’enorme expectació que continua generant.
El retorn de Bruno Mars té un valor especial per a la comunitat musical espanyola perquè connecta amb públics molt diversos: amants del pop, el funk, el soul i l’R&B. La seva presència a Madrid reforça el paper de la capital com a gran escenari dels concerts internacionals i recupera un artista que feia gairebé una dècada que no presentava una gira en solitari d’aquest abast.
Shakira converteix Madrid en la seva gran parada europea
Shakira també serà una de les protagonistes indiscutibles del 2026. L’artista colombiana tancarà la seva gira mundial amb una residència de sis nits a Madrid, del 18 al 27 de setembre, en un recinte temporal batejat com a Estadi Shakira, amb capacitat per a unes 50.000 persones i situat a Iberdrola Music.
El retorn de Shakira a Espanya després de vuit anys té una càrrega simbòlica molt forta. És una de les artistes llatines més influents de la història, amb més de 95 milions de discos venuts, quatre Grammy i quinze Latin Grammy. La seva presència a Madrid consolida la força de la música llatina en el calendari estatal i reforça el vincle emocional que l’artista manté amb el públic espanyol.
Rosalía, Aitana i els festivals completen un any excepcional
La temporada també tindrà protagonisme local. Rosalía ja ha marcat el calendari amb vuit concerts entre Madrid i Barcelona, una mostra més de la seva capacitat per convertir cada gira en un esdeveniment cultural. Aitana, per la seva banda, portarà el Cuarto Azul World Tour a Madrid i Barcelona, amb quatre dates a cada ciutat al setembre.
A més, l’agenda del 2026 inclou noms internacionals de primer nivell. Eric Clapton actuarà a Madrid el 7 de maig i a Barcelona el 10 de maig; Linkin Park té prevista una cita el 18 de juny, en la primera gira amb Emily Armstrong com a vocalista; i My Chemical Romance farà parada a Madrid el 18 de juliol amb l’única data espanyola de la seva última gira.
Els festivals també tindran un paper destacat. Mad Cool 2026, a Madrid, comptarà amb noms com Kings of Leon, Twenty One Pilots i Pixies, mentre que Primavera Sound 2026, a Barcelona, tornarà a situar la ciutat com un dels grans epicentres europeus de la música en directe.
Una repercussió que va més enllà dels escenaris
L’allau de concerts a Espanya el 2026 confirma que la música en directe viu un moment de gran força. Les gires de Bad Bunny, Bruno Mars i Shakira no només omplen estadis: generen conversa, impulsen el turisme musical i reforcen la posició de Madrid i Barcelona com a capitals culturals.
Per als fans, serà un any de cites difícils de repetir. Per a la indústria, una prova del múscul del mercat espanyol. I per a la comunitat musical, la confirmació que Espanya s’ha convertit en una parada imprescindible per a les superestrelles internacionals.
- Milers de persones fan cua a la Devesa per participar al macrocàsting d'«Enredados»
- El fill d’Audrey Hepburn: «Somàlia va ser el principi del final de la meva mare»
- Juanma Lorente, advocat laboralista: «Si compleixes aquests requisits, la Seguretat Social et deu molts diners»
- Desallotgen per emergència el bloc ocupat de la ronda Ferran Puig de Girona
- Mor un home de 33 anys electrocutat mentre descarregava un camió grua a Roses
- Per què molts carrers de Girona han quedat col·lapsats de trànsit?
- Tanca la Fonda d’El Foment de Girona per 'la manca de personal
- Un dels actuals monstres del ciclisme és a Girona entrenant