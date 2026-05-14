Colors en tendència a la piscina

Cada cop més es busquen tonalitats que encaixin amb l’entorn i l’espai exterior

Imatge d'una espectacular piscina. / DdG

DdG/AMIC

Girona

L’elecció del color per a la piscina ha deixat de ser només una qüestió funcional per convertir-se en una decisió estètica de pes. Cada cop més, els propietaris busquen tonalitats que encaixin amb el seu entorn, transmetin sensacions concretes i aportin personalitat a l’espai exterior.

El blau profund continua sent una aposta clàssica que evoca el mar i aporta una sensació de frescor i profunditat. A l’altra banda, el verd maragda guanya protagonisme gràcies a la seva aparença natural i relaxant, perfecta per a jardins amb vegetació abundant.

Les tonalitats blanques o sorra clara aporten lluminositat i fan que l’aigua sembli turquesa, ideal per a ambients mediterranis. En canvi, els negres o grisos foscos generen un efecte mirall molt elegant i sofisticat, i accentuen la continuïtat amb paviments contemporanis.

Finalment, la gran novetat són les tonalitats personalitzades i irisades, amb acabats que varien segons la llum i l’angle. Aquesta tendència reflecteix una voluntat clara de crear piscines úniques, amb un toc artístic i sorprenent.

En definitiva, els colors de la piscina ja no es limiten a l’elecció d’un revestiment neutre, sinó que es converteixen en una eina per definir l’estil de l’exterior de la llar. Triar el to adequat permet harmonitzar l’espai, potenciar l’efecte de l’aigua i reforçar la identitat visual de tot l’entorn.

