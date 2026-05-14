La importància de l'estudi geobiològic abans de construir un habitatge
Un professional ens pot ajudar a establir si l’espai escollit és saludable i reuneix bones condicions
David Céspedes/Eva Remolina
Abans de construir un habitatge, és habitual que realitzem estudis topogràfics i geotècnics de la parcel·la per a assegurar-nos quins són els límits de la mateixa i com és la composició exacta del terreny. No obstant això, igualment important, encara que menys conegut, és l’estudi geobiològic que ens donarà la informació necessària per a construir un habitatge saludable. És a dir, es tracta d’un informe que estudia com les ones electromagnètiques, les radiacions, l’existència d’aigües subterrànies o la contaminació entre altres aspectes, poden afectar el nostre rendiment, provocar-nos estrès o sofrir determinades malalties, com podrien ser: alteracions del somni, infertilitat, càncer, fibromiàlgia o depressió.
Realment, però, en què consisteix un estudi d’aquestes característiques. Doncs, un estudi geobiològic ha de servir per fer un anàlisi d’un habitatge, terreny o espai de treball que busca identificar factors de l’entorn que podrien influir en el benestar de les persones que hi viuen o hi treballen.
Normalment, aquests estudis revisen aspectes com:
- Camps electromagnètics generats per instal·lacions elèctriques, antenes, transformadors o aparells.
- Humitats, ventilació i qualitat ambiental de l’espai.
- Possible presència de gas radó, especialment en zones granítiques o edificis en contacte amb el terreny.
- Elements que la geobiologia tradicional anomena corrents d’aigua subterrània, falles geològiques o xarxes tel·lúriques.
Cal distingir dues coses a l’hora de fer-lo. Per exemple, alguns factors, com el radó, les humitats, la ventilació deficient o certs nivells de contaminació electromagnètica, sí que es poden mesurar amb instruments i tenen interès tècnic o sanitari. En canvi, altres conceptes habituals en la geobiologia no tenen una base científica tan sòlida o no estan acceptats de manera general per la comunitat científica. En resum, un estudi geobiològic pretén valorar si un espai és «saludable», però convé demanar sempre mesures objectives, informes clars i criteris verificables. Gràcies, per tant, a aquestes anàlisis ambientals, l’arquitecte i el constructor detecten els factors externs que poden afectar la qualitat de vida i proposen solucions per a eliminar-les, com podrien ser la utilització de materials constructius aïllants o bé la reubicació de certes estances.
L’orientació de l’habitatge
D’altra banda, quan ens endinsem en el procés de la cerca d’un nou habitatge, sovint ens centrem en aspectes com la seva ubicació, la superfície, la distribució o el preu; no obstant això, hi ha uns altres que passem per alt i que no deixen de ser importants com és el cas de l’orientació de l’habitatge. I ho és, perquè una bona situació del nostre habitatge en referència al sol, pot ser clau per a reduir el consum d’energia (fins a un 70%) i proporcionar-nos una millor qualitat de vida. És, per tant, un dels factors que contemplen els arquitectes a l’hora de dissenyar un nou projecte.
Tot i que la gran majoria de persones creuen que l’orientació sud i est són les millors, no sempre és així, ja que depèn en gran part de la zona del planeta en la qual ens trobem, puix no incideixen els raigs solars de la mateixa manera en l’hemisferi sud que en l’hemisferi nord; i tampoc és el mateix si la zona en la qual residim és més càlida o més freda. Centrant-nos en l’hemisferi nord que és el que ens pertoca, a grans trets, les característiques que defineixen cada orientació són aquests:
- Orientació Sud: En ella toca el sol durant pràcticament tot el dia, per la qual cosa seria la més indicada per zones fredes, però no tant si resideixes, per exemple, a la ciutat de Sevilla. L’avantatge això sí d’aquesta orientació és que els habitatges són molt més lluminosos i fa que semblin més grans i acollidors. Gastarem menys calefacció, però veurem incrementat el nostre consum en aire condicionat.
- Orientació Est: El sol actua durant tot el matí i dura fins al migdia aproximadament. El seu avantatge és que van alliberant calor la resta del dia. És una altra bona opció per als llocs de temperatures més fresques.
- Orientació Nord: El sol és present durant unes hores del matí i unes hores a la tarda. ideal, per tant, per a cases de regions més caloroses. La llum que es rep en aquesta orientació és molt més homogènia durant tota la jornada, per la qual cosa és molt aconsellable per a ubicar oficines i despatxos.
- Orientació Oest: Amb aquesta orientació tindríem sol tota la tarda, evitant les hores de calor més sufocant. És una sort disposar d’aquesta ubicació en zones molt caloroses.
