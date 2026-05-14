Les claus per combatre les olors persistents a casa: des de la cuina fins a les mascotes
Existeixen solucions senzilles per tenir un bon ambient
DdG/AMIC
Les males olors a casa poden afectar el nostre benestar i comoditat. Tant si provenen de la cuina, dels gossos, de la brossa o de la humitat, existeixen solucions senzilles i efectives per mantenir un ambient fresc i agradable. A continuació, t’oferim estratègies pràctiques per eliminar les olors indesitjades de la llar.
1. Ventilar correctament
La manera més bàsica i efectiva d’eliminar olors és renovar l’aire. Obrir finestres i portes almenys uns minuts al dia permet que l’aire circuli i les olors es dissipin. També es poden utilitzar ventiladors o extractors, especialment a la cuina i al bany, per evitar que les olors s’acumulin.
2. Mantenir netes superfícies i objectes
Les olors sovint apareixen quan els residus, la pols o la humitat s’acumulen. Netejar regularment la cuina, el bany i els espais on es guarda la roba o les mascotes ajuda a reduir-les. No oblideu rentar els estris de cuina, les esponges i els draps sovint, ja que poden acumular bacteris i olors desagradables.
3. Controlar la brossa i els residus
La brossa és una de les principals causes d’olors desagradables. És important buidar els cubells diàriament i netejar-los de tant en tant amb aigua i vinagre o bicarbonat. També convé separar la brossa orgànica i col·locar-la en recipients hermètics.
4. Utilitzar absorbidors naturals
Hi ha productes naturals que absorbeixen les olors sense mascarar-les:
Bicarbonat de sodi: ideal per posar a la nevera, calaixos o sabates.
Vinagre blanc: neutralitza olors i desinfecta; es pot posar en un bol o diluït per netejar superfícies.
Cafè molt: absorbeix olors i deixa una fragància suau.
Carbó actiu: molt efectiu per eliminar olors persistents i humitat.
5. Aromes naturals i frescor
A més d’eliminar les olors, es poden afegir aromes agradables de manera natural. Espelmes, olis essencials, herbes com la menta o la lavanda i cítrics tallats aporten una sensació de frescor. Una olla amb aigua i espècies com canyella o clau de vegades pot refrescar l’ambient de manera senzilla.
6. Rentar tèxtils regularment
Coixins, catifes, cortines i roba de llit poden acumular olors. Rentar-los amb regularitat i deixar-los assecar bé ajuda a prevenir males olors. També es poden utilitzar esprais naturals amb vinagre diluït o bicarbonat per refrescar ràpidament la roba que no es pot rentar cada dia.
7. Controlar la humitat
L’excés d’humitat provoca olors de moix o humitat. És recomanable mantenir la casa ben ventilada i, si cal, fer servir deshumidificadors o absorbidors d’humitat. Reparar filtracions o fuites també evita la proliferació de floridures i olors desagradables.
8. Atenció a les mascotes
Les mascotes poden ser una font d’olors. Netejar les seves zones de descans, rentar els llençols i usar sorra o productes absorbents adequats ajuda a mantenir la llar fresca. També és recomanable rentar-los regularment segons les necessitats de cada animal.
- L'alternativa al paper de cuina que cada cop fan servir més llars: neteja millor i ajuda a estalviar
- Les infermeres 'ja no callen' i es concentren davant l'hospital Santa Caterina de Salt per reclamar 'condicions dignes
- Llet Nostra busca una planta per poder seguir envasant a Catalunya
- Van a taxar un pis del barri de Pedret de Girona abans de vendre’l i hi troben tres ocupes
- De Palol de Revardit a Tenerife: l’equip gironí que vol blindar hospitals davant virus contagiosos
- Operari ferit greu en caure d'uns quatre metres mentre reparava una passera del riu Güell de Girona
- Localitzen 12 fusells d'assalt tipus Kalàixnikov dins d’un Porsche a Figueres
- El racó nostàlgic del Barri Vell de Girona per Temps de Flors