La llum natural transforma la teva llar: consells per maximitzar-la
No es tracta únicament d’una qüestió estètica sinó que influeix directament en l’estalvi energètic
David Céspedes/AMIC
Una de les propietats que es busquen en un habitatge és la seva llum natural. L’orientació hi juga un paper determinant i fonamental. Les finestres adquireixen un gran protagonisme a l’hora de buscar la penetració de la llum exterior en un habitatge sigui quina sigui la seva dimensió. Unes bones obertures exterior són garantia a l’hora de guanyar lluminositat a casa nostra. Però, a la vegada, una bona finestra o obertura ha de tenir una qualitat per evitar filtracions d’aire que es puguin provocar una pèrdua energètica a casa.
Aprofitar la llum natural a la llar no és només una qüestió estètica: influeix directament en el benestar, l’estalvi energètic i la sensació d’amplitud dels espais. En un context com el nostre (el Mediterrani), amb moltes hores de sol al llarg de l’any, saber treure’n partit pot transformar completament qualsevol habitatge.
Per què és tan important la llum natural? La llum natural:
- Millora l’estat d’ànim i el benestar emocional.
- Redueix la necessitat de llum artificial.
- Fa que els espais semblin més grans i nets.
-Ressalta els colors i textures reals dels materials.
Una casa ben il·luminada naturalment és, senzillament, més agradable de viure. Un dels errors més habituals és bloquejar la llum amb una mala distribució del mobiliari. Per aprofitar-la millor:
- Evita col·locar mobles grans davant de finestres.
- Opta per mobles baixos a prop de les entrades de llum.
- Mantén els espais tan oberts com sigui possible.
Si tens envans o parets que tallen la llum, pots plantejar-te substituir-los per solucions més lleugeres com portes de vidre o separadors oberts. Els colors tenen un paper clau en la manera com es reflecteix la llum:
- Les parets blanques o en tons neutres multipliquen la lluminositat.
- Els sostres clars ajuden a distribuir millor la llum.
Els terres en tons naturals o suaus aporten calidesa sense enfosquir. No cal que tot sigui blanc, però sí que és recomanable evitar colors molt foscos en espais amb poca llum. Les cortines i les finestres també poden marcar una gran diferència:
- Tria teixits lleugers com el lli o el cotó.
- Evita cortines gruixudes que bloquegin la llum.
- Utilitza colors clars o translúcids.
- Mantén els vidres nets.
- Evita objectes que tapin parcialment la llum.
Una finestra ben aprofitada és la millor font de llum que pots tenir. Si pots, amplia o millora les obertures en reformes Si necessites privacitat, pots optar per estors que deixin passar la llum, però evitin mirades externes.
Els miralls així mateix són un recurs clàssic però molt efectiu:
- Col·loca’ls davant o a prop de finestres.
- Fes servir miralls grans per amplificar la sensació d’espai.
- Combina’ls amb marcs lleugers o minimalistes.
- A més de reflectir la llum, creen profunditat i fan que les estances semblin més àmplies.
Finalment, els materials també influeixen en la lluminositat:
- Superfícies brillants o setinades reflecteixen més la llum.
- El vidre i els metalls clars ajuden a distribuir-la.
- Evita l’excés de materials mat i foscos en espais poc il·luminats.
- La clau és trobar un equilibri entre calidesa i reflectivitat.
Com hem vist, no cal fer grans reformes per notar la diferència. Canviar la disposició dels mobles, substituir cortines o pintar una paret poden tenir un impacte immediat. Una millora a les nostres finestres i obertures a l’exterior es pot realitzar amb diferents pressupostos. El millor de tot és posar-se en mans d’un bon professional que ens assessori i ens aconselli sobre les diferents possibilitats, sigui quin sigui el nostre pressupost i les dimensions o necessitats del nostre habitatge.
