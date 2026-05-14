Refredar la casa en l’era de nits tropicals
Split, conductes, aerotèrmia o ventilació eficient són algunes de les opcions per guanyar confort a l’habitatge sense disparar la factura elèctrica
Cada estiu, moltes llars que abans passaven la calor amb persianes abaixades, corrents d’aire i ventiladors es plantegen una pregunta nova: cal instal·lar aire condicionat? L’augment de les temperatures, les onades de calor més freqüents i les nits en què l’habitatge ja no es refreda prou han convertit la climatització domèstica en una decisió cada vegada més habitual, però també més complexa.
Instal·lar aire condicionat ja no vol dir necessàriament col·locar una màquina sorollosa a la façana i encendre-la tot l’estiu. El mercat ofereix solucions molt diferents: equips split per a una o diverses habitacions, sistemes per conductes, bombes de calor reversibles, aerotèrmia, ventilació mecànica amb recuperació de calor i mesures passives com tendals, persianes, aïllament i protecció solar. De fet, la bomba de calor se situa com una tecnologia clau en la rehabilitació energètica dels edificis, sempre que el sistema estigui ben dissenyat i instal·lat.
Les millors opcions
La primera opció, i encara la més habitual, és el split mural. És el sistema que molts ciutadans identifiquen com «l’aire condicionat de tota la vida», o sigu una unitat interior a la paret i una unitat exterior al balcó, terrat o façana. És una solució relativament ràpida d’instal·lar, adequada per refredar una sala d’estar, un dormitori o una zona concreta de la casa. La seva principal virtut és el cost inicial moderat en comparació amb altres sistemes. El seu límit, en canvi, és que climatitza per estances: si es vol confort a tota la casa, calen diversos equips o un sistema multisplit.
El multisplit permet connectar diverses unitats interiors a una sola unitat exterior. És útil en pisos on es vol climatitzar sala, dormitoris i despatx sense omplir la façana d’aparells. Tot i això, requereix una planificació més acurada: recorregut de canonades, potència necessària, ubicació de les màquines interiors i espai disponible per a la unitat exterior. En comunitats de veïns, a més, cal revisar estatuts, normativa municipal i possibles limitacions estètiques o acústiques. Per als habitatges en reforma, una alternativa més integrada és l’aire condicionat per conductes. El sistema reparteix l’aire fred a través d’un fals sostre i reixetes, de manera que l’impacte visual és menor. És especialment interessant quan es vol climatitzar tot el pis de manera homogènia. La contrapartida és que exigeix obra, espai al sostre i una inversió més alta. També convé instal·lar zones independents, perquè no sempre cal refredar totes les habitacions alhora.
La gran transformació dels últims anys és que molts equips d’aire condicionat són, en realitat, bombes de calor reversibles: refreden a l’estiu i escalfen a l’hivern. Això les converteix en una alternativa als sistemes de calefacció convencionals, especialment en zones urbanes i habitatges ben aïllats.
En habitatges unifamiliars o reformes integrals, entra en joc l’aerotèrmia. Aquest sistema també és una bomba de calor, però normalment treballa amb aigua: pot alimentar terra radiant refrescant, fan-coils o radiadors adaptats, i també produir aigua calenta sanitària. És una opció més cara i amb més complexitat tècnica, però pot tenir sentit quan es busca una solució global per a fred, calor i aigua calenta. El seu rendiment depèn molt del disseny, de l’aïllament de l’habitatge i del tipus d’emissors instal·lats.
Ara bé, els experts insisteixen que climatitzar no hauria de ser només «posar màquines». Abans d’instal·lar un equip potent, cal mirar l’habitatge com un conjunt. Un pis amb finestres antigues, façana poc aïllada i sol directe durant hores necessitarà més energia per refredar-se. En canvi, un habitatge amb bona protecció solar, tancaments eficients i ventilació ben gestionada pot necessitar menys potència i consumir menys. Els programes d’ajuts a la rehabilitació energètica inclouen actuacions sobre l’envolupant tèrmica, climatització, ventilació, aigua calenta i renovables, perquè la reducció del consum no depèn només de l’aparell instal·lat.
Mesures més senzilles
Per això, en moltes llars la millor inversió pot començar per mesures més senzilles amb tendals, persianes orientables, làmines solars, cortines tècniques, ventiladors de sostre, segellat de finestres o millora de l’aïllament. No substitueixen sempre l’aire condicionat, però redueixen les hores d’ús i milloren el confort. En ciutats denses, on les façanes acumulen calor i la ventilació nocturna és menys efectiva, aquestes mesures poden marcar la diferència entre tenir l’aire encès tota la nit o només unes hores.
També cal tenir en compte el consum. Un equip eficient, ben dimensionat i utilitzat amb criteri pot ser molt diferent d’un aparell barat, sobredimensionat o instal·lat en una ubicació inadequada. Triar una màquina massa petita farà que treballi al límit; triar-ne una massa gran pot provocar arrencades i parades constants, menys confort i més despesa. La instal·lació professional és clau: cal calcular càrregues tèrmiques, orientar bé el flux d’aire, evitar molèsties acústiques i garantir el compliment de la normativa tècnica.
En comunitats de propietaris, el repte no és només tècnic. La unitat exterior pot generar soroll, vibracions o impacte visual. Per això és recomanable consultar abans la comunitat, revisar ordenances municipals i buscar emplaçaments que minimitzin conflictes. En alguns edificis, el terrat comunitari pot ser una opció; en altres, només es permet la instal·lació en patis interiors o balcons. La decisió s’ha de prendre abans de comprar l’equip, no quan l’instal·lador ja és a casa. El factor econòmic també pesa. Un split senzill pot ser assumible per a moltes famílies, mentre que una instal·lació per conductes o aerotèrmia pot requerir una inversió molt superior. Ara bé, els ajuts públics i les deduccions vinculades a la rehabilitació energètica poden canviar els números, sobretot quan es combina climatització eficient amb millores d’aïllament o renovables. La conclusió és clara: instal·lar aire condicionat pot ser una resposta necessària davant estius més durs, però no hauria de ser una decisió impulsiva. La millor opció depèn del tipus d’habitatge, l’orientació, l’aïllament, el pressupost, l’ús real de cada habitació i les possibilitats d’obra. En un context de llars cada vegada més exposades a la calor, el futur del confort domèstic no passarà només per tenir aire condicionat, sinó per tenir habitatges més ben preparats amb més ombra, més aïllament, més eficiència i una climatització ben pensada.
