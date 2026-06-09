Una aventura familiar en plena natura
Una experiència situada al cor d’un entorn únic: els Aiguamolls de l’Empordà
Alberto Zamora
El Nàutic Almata és un càmping amb personalitat: un lloc amb ànima en un paratge natural extraordinari entre la badia de Roses i el Parc Natural dels Aiguamolls del’Empordà.
Un lloc on la vida flueix entre els canals del riu Fluvià i una platja infinita, on el riu es troba amb el mar. Amb un extens programa d’entreteniment d’activitats esportives, lúdiques, nàutiques i socials, garanteix l’equilibri perfecte entre descans i aventura.
El càmping és un gran punt de partida per realitzar activitats a l’entorn, esports nàutics, observació de fauna i senders per perdre’s a peu o amb bicicleta. Tot això, a la Costa Brava, amb accés directe a una extensa platja de sorra fina i als canals navegables del riu Fluvià.
El Nàutic Almata ofereix una àrea de piscines amb molts arbres i dues zones esportives on practicar futbol, bàsquet, tennis, pàdel, minigolf, rocòdrom per a nens o entrenar al gimnàs. El programa d’activitats a l’aire lliure inclou tota la família: sortides en pàdel surf i caiac al riu, tornejos de futbol, tennis, pàdel, waterpolo i vòlei platja, classes de surfskate i aiguagim.
Glamping i natura
El càmping ofereix diferents opcions d’allotjament: glàmping i bungalous amb i sense lavabo, i parcel·les de diferents categories segons mida, serveis i ubicació (davant el mar, davant el riu o en zones ombrívoles). Compta amb set blocs sanitaris amb serveis de rentaplats i bugaderia a prop teu. L’experiència boutique està en els detalls, que es completa amb una àmplia oferta gastronòmica mediterrània i internacional repartida pel càmping amb les millors vistes al mar o al riu. L’oferta de serveis inclou supermercat, botiga, espai de coworking i consulta mèdica privada.
Temporada 2026
Aquesta temporada, el càmping ubicat a Castelló d’Empúries obre l’espai gastronòmic El Mercat, on es fusionen la frescor del producte de proximitat amb l’energia de l’street food i la cuina mediterrània, inaugura una nova àrea de jocs per a gossos i continua modernitzant i ampliant serveis als blocs sanitaris.
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