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PISCINES NATURALS A CATALUNYA

Cinc escapades per fugir de la calor

Quan la calor de l’estiu es fa intensa i les platges s’omplen, Catalunya guarda una altra manera de refrescar-se: gorgues amagades, rieres d’aigua clara i salts d’aigua que apareixen entre boscos, cingles i camins de pedra. Són racons per baixar el ritme, caminar sense pressa i recordar que el millor bany no sempre és a la vora del mar.

Piscina natural a Catalunya

Piscina natural a Catalunya / Shutterstock

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María Velasco

Barcelona

Una de les escapades més agraïdes és la Riera de Merlès, entre el Berguedà i el Lluçanès. Les seves gorgues, com la Gola de les Heures, ofereixen un paisatge amable, d’accés relativament senzill i molt apropiat per a una jornada en família. El recorregut permet avançar al costat del riu i escollir alguna zona tranquil·la per aturar-se, sempre amb calçat còmode i aigua suficient.

Una ruta familiar al costat del riu

Encara més salvatge resulta el Gorg Blau de Sadernes, a l’Alta Garrotxa. Les seves aigües de color intens i l’entorn abrupte el converteixen en un dels indrets més espectaculars, tot i que també exigeix més preparació: la ruta és llarga, amb trams de riu i senders de muntanya. Convé sortir d’hora, evitar les hores de més calor i no subestimar l’esforç.

L’encant salvatge de la Garrotxa

Al Ripollès, el Gorg de Malatosca, a prop de Sant Joan de les Abadesses, combina bellesa natural i llegenda. També conegut com el Gorg de les Bruixes, és una bassa envoltada de vegetació i memòria popular, perfecta per a qui busca una excursió breu amb un punt màgic. La proximitat amb la Ruta del Ferro i del Carbó permet completar la visita amb un passeig tranquil.

Gorgs amb llegenda al Ripollès

Un altre clàssic és La Foradada de Cantonigròs, a Osona: una cascada d’uns 15 metres que cau en una bassa encaixada entre parets de roca. El camí és curt i molt fotogènic, tot i que l’últim tram pot estar humit o relliscós. La recompensa, especialment després de dies de pluja, és un d’aquells escenaris que conviden a aturar-se.

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Una cascada per aturar-se

Finalment, els Gorgs del Tenes, a l’entorn de Riells del Fai i Sant Miquel del Fai, ofereixen una ruta de gran valor paisatgístic entre gorgs, salts d’aigua i els Cingles de Bertí. Aquí és imprescindible consultar la normativa vigent: en algunes zones el bany pot estar restringit o prohibit, de manera que la visita s’ha de plantejar sobretot com un passeig per la natura.

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