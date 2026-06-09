Escapa’t a l’Anoia: castells, natura i experiències per a tothom
A menys d’una hora de Barcelona, l’Anoia combina castells medievals, rutes amb bicicleta elèctrica, allotjaments rurals i activitats familiars per disfrutar d’una escapada autèntica entre patrimoni, natura i experiències a l’aire lliure.
L’Anoia és una comarca que sorprèn a cada racó. Situada al cor de Catalunya i a menys d’una hora de Barcelona, aquest territori combina patrimoni històric, paisatges naturals i propostes per a tots els gustos. Ja sigui pedalant amb bicicleta elèctrica, descobrint torres medievals, dormint en masies amb encant o compartint activitats en família, visitar l’Anoia és una oportunitat per viure experiències autèntiques.
Castells medievals amb història pròpia
Els castells són un dels grans emblemes del territori. Sota la denominació «Anoia, terra de castells» es reivindica un patrimoni l’origen del qual es remunta als segles X i XI, quan les torres defensives marcaven la frontera i es convertien en centres de poder feudal. Famílies com els Claramunt, Montbui, Tous o Òdena van ser protagonistes d’aquesta història, i més endavant els Cardona van consolidar la seva influència sobre la comarca. Avui dia, fortaleses com el Castell de Claramunt, amb el seu perfil majestuós; el Castell de Boixadors, símbol de l’Alta Anoia; el Castell de Tous, que conserva la seva essència medieval; o el Castell d’Òdena, al cor de la Conca, són exemples d’aquest llegat que pot visitar-se i recórrer a peu. Passejar pels seus recintes és realitzar un viatge al passat, envoltat d’un paisatge natural que convida a disfrutar sense presses. Aquests espais acullen visites guiades, activitats culturals i festes populars que els mantenen vius i integrats a la vida dels pobles. També hi ha altres racons patrimonials que val la pena descobrir, com el nucli emmurallat de la Llacuna, el Castell de Montbui, l’Art Ecclesia de Veciana o la Torre de la Manresana, a Prats de Rei, declarats Béns Culturals d’Interès Nacional.
Rutes amb bicicleta elèctrica per a tots els nivells
Una altra manera de conèixer la comarca és sobre una bicicleta elèctrica. L’Anoia s’ha consolidat com a territori e-bike, amb una àmplia xarxa de camins i senders aptes per a tots els nivells. L’assistència elèctrica permet afrontar les pujades sense dificultat i fa que pedalar sigui una activitat accessible i agradable. Hi ha rutes per a tots els gustos: la dels castells, que uneix fortaleses medievals; la de la conca d’Òdena, que descobreix paisatges agrícoles i pobles tranquils; o itineraris que combinen ciclisme i enoturisme, amb visites a cellers i tastos de vins de proximitat. Molts d’aquests recorreguts estan disponibles en plataformes com Wikiloc, cosa que facilita la planificació prèvia i permet triar l’itinerari segons el temps disponible i el nivell de cada persona. A més, cada any se celebra l’eBike Anoia Terra de Castells, una jornada no competitiva que proposa recorreguts d’entre 20 i 45 quilòmetres amb parades històriques i gastronòmiques.
Allotjaments rurals per desconnectar entre naturalesa
Per als qui no disposen de bicicleta, hi ha serveis especialitzats de lloguer i assessorament. L’e-bike és, a més, una forma sostenible i saludable de fer turisme, i permet descobrir la comarca a un altre ritme. I després d’una jornada de visites o activitats a l’aire lliure, els allotjaments rurals de la comarca ofereixen el descans ideal. Masies restaurades, cases rurals i petits hotels permeten disfrutar d’un entorn tranquil i autèntic. Allotjar-se a l’Anoia significa despertar-se envoltat de naturalesa, esmorzar amb productes de proximitat i compartir moments de calma. Alguns establiments afegeixen activitats complementàries, com tastos de vi, tallers de cuina, rutes guiades de senderisme o propostes d’enoturisme. En alguns casos, també ofereixen experiències artesanals, com tallers d’elaboració de formatge, pa o activitats de recol·lecció segons la temporada. És una manera d’integrar-se en la vida de la comarca i convertir l’estada en part de l’experiència. L’hospitalitat de les famílies que gestionen aquests allotjaments és un valor afegit que fa sentir el visitant com a casa i converteix l’estada en una experiència personal i memorable.
Plans familiars entre aprenentatge i diversió
L’Anoia és també una destinació familiar amb una àmplia oferta d’activitats. Observar el cel nocturn des de l’Observatori de Pujalt, volar en globus aerostàtic per disfrutar del paisatge a vista d’ocell, visitar un jaciment prehistòric, divertir-se en una escape room rural o participar en una gimcana són algunes de les opcions disponibles. També es poden viure experiències sorprenents, com ser pastor per un dia o participar en tallers de circ pensats per als més petits. A més, la comarca compta amb museus i espais patrimonials amb propostes pedagògiques, com el Museu Molí Paperer de Capellades, el Museu de la Pell d’Igualada o les rutes de petit recorregut adaptades per realitzar amb nens.
Patrimoni industrial i escapades completes
Altres visites singulars, com la Mina Vicenta de Calonge de Segarra o la Mina María Asunción de la Torre de Claramunt, permeten conèixer el passat miner i industrial de la comarca. Tot això converteix l’Anoia en una destinació familiar ideal: segura, tranquil.la i amb activitats que combinen aprenentatge i diversió. L’oferta d’activitats a l’aire lliure es complementa amb la Via Blava Anoia que connecta municipis i espais d’interès a través d’un recorregut sostenible ideal per descobrir la comarca a peu o amb bicicleta. Tot això fa que l’Anoia sigui una destinació versàtil i plena de matisos. És un territori on la història medieval conviu amb les noves formes de turisme actiu, on la naturalesa es converteix en escenari d’experiències i on l’hospitalitat rural completa l’estada. Castells que expliquen històries, rutes que uneixen esport i patrimoni, allotjaments que acullen amb calidesa i activitats que sorprenen i diverteixen són els ingredients d’una escapada completa.
Una escapada per viure l’Anoia al teu ritme
Visitar l’Anoia és una invitació a triar el teu camí: perdre’t entre castells, pedalar per senders, descansar en una masia o compartir aventures en família. Sigui quina sigui l’elecció, la comarca sempre respon amb la mateixa promesa: convertir cada escapada en una experiència única i autèntica. Escapar-se a l’Anoia és deixar-se sorprendre una vegada i una altra.
Més informació: anoiaturisme.cat
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