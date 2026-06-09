RACONS OCULTS A PROP DEL MAR
L’altra costa catalana: racons amb encant lluny de les multituds per descobrir aquest estiu
Amb més de 800 quilòmetres de costa, Catalunya ofereix mil i un racons on no trobar-se amb (gairebé) ningú. Per als que busquen plans autèntics i potser no tan massificats a prop del mar, intentem traçar un mapa amb alguns dels atractius més ben amagats, ja siguin cales menys massificades, petits pobles amb encant o castells als llocs més alts per atalaiar l’horitzó
Núria Bonet Icart
Noms com Sitges, Cadaqués, Salou o Tossa de Mar ocupen portades de guies i xarxes socials. No obstant, entre els quilòmetres de litoral que s’estenen des del Cap de Creus fins al delta de l’Ebre encara sobreviuen petits racons on el temps sembla transcórrer a un altre ritme. Cales amagades, senders al costat del mar, pobles mariners que conserven la seva essència i espais naturals allunyats de les grans concentracions turístiques formen part d’una Catalunya costanera menys coneguda, però igualment fascinant.
La Costa Brava més salvatge
A l’extrem nord, a la comarca de l’Alt Empordà, l’entorn del Cap de Creus continua oferint alguns dels paisatges més singulars del Mediterrani. Més enllà dels freqüentats carrers de Cadaqués, petites cales com la de Jóncols o la de Montjoi permeten descobrir una costa abrupta modelada per la tramuntana. Els camins que recorren el parc natural travessen formacions rocoses d’aspecte gairebé lunar i ofereixen vistes espectaculars sobre el mar obert.
Pobles medievals i paisatges interiors
Sense abandonar la Costa Brava, el Baix Empordà amaga alguns dels seus tresors més discrets terra endins. Mentre la majoria de visitants es concentren al litoral, pobles medievals com Monells, alau-sator o Ullastret mantenen una atmosfera pausada fins i tot en temporada alta. Molt a prop, els arrossars de Pals dibuixen un paisatge inesperat a pocs quilòmetres del mar i ofereixen una imatge poc habitual de la costa catalana.
Un refugi natural sota l’aigua
Si es tracta de desconnectar o de reconnectar amb la naturalesa, potser la destinació idònia són les illes Medes, un ecosistema que combina prades de posidònia, gorgònies centenàries i coves plenes de vida, tot un paradís per als submarinistes.
Cales tranquil·les entre pins i roques
Més al sud, a la comarca de la Selva, encara és possible trobar petites cales accessibles únicament a peu a través dels camins de ronda. Entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols apareixen racons on els pins pràcticament surten a l’aigua i on el so dominant continua sent el de les onades colpejant les roques. Són llocs ideals per als qui busquen una experiència més tranquil·la que la de les grans platges urbanes.
El Garraf i el Maresme, la calma a prop de Barcelona
La costa central també guarda sorpreses. A la província de Barcelona, el petit nucli mariner de Garraf conserva un aire singular gràcies a les seves característiques casetes blanques davant la platja i al seu entorn protegit dins del parc natural. Molt a prop, els camins del Parc del Garraf permeten combinar mar i muntanya en una mateixa jornada, si la temperatura hi acompanya.
Una cosa similar passa al Maresme, una comarca freqüentment associada al turisme de sol i platja però que amaga espais poc transitats. Localitats com Sant Pol de Mar conserven l’essència dels antics pobles pesquers, amb carrers estrets, façanes blanques i petites platges familiars allunyades de l’ambient més massificat d’altres destinacions pròximes a l’àrea metropolitana.
La Costa Daurada més serena
La Costa Daurada, amb les seves aigües manses i la seva sorra espectacular, és una de les destinacions de sol i platja més freqüentades, però si s’abandona el circuit habitual de grans complexos turístics, es troben racons com l’entorn de Tamarit, presidit pel seu castell al costat del mar. Aquest constitueix un dels paisatges més fotogènics del litoral català. Les cales pròximes i els camins permeten disfrutar d’una costa molt més tranquil·la que la que sol associar-se a la zona.
Sant Salvador i la memòria de Pau Casals
Un altre dels grans secrets es troba a la comarca del Baix Penedès. La platja de Sant Salvador manté una atmosfera serena fins i tot en els mesos més freqüentats. El seu passeig marítim, molt menys bulliciós que altres de la costa mediterrània, convida a disfrutar del capvespre al costat del mar mentre es descobreixen alguns dels escenaris vinculats al llegat del músic Pau Casals.
El delta de l’Ebre, naturalesa en estat pur
Però si existeix un territori on la sensació de naturalesa intacta arriba a la màxima expressió és el delta de l’Ebre. Aquest immens espai natural, situat al sud de Catalunya, ofereix una experiència completament diferent de la resta del litoral. Les seves llargues platges pràcticament verges, les llacunes plenes d’aus i els extensos arrossars creen paisatges de postal. Llocs com la Punta del Fangar o la platja del Trabucador permeten caminar durant quilòmetres amb la sensació de trobarse en un territori remot.
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