La Traca Fest: quan la revetlla es converteix en el primer gran festival de l’estiu
Cada mes de juny, milers de catalans i catalanes preparen l’arribada de la nit de Sant Joan, una tradició col·lectiva que uneix generacions i dona el tret de sortida a les vacances
Raúl Vázquez
Quan s’apropa el 23 de juny, a Catalunya la ciutadania comença a organitzar una mateixa nit alhora: la revetlla de Sant Joan. Els grups de WhatsApp s’activen i apareixen les primeres preguntes sobre on es farà el sopar, qui anirà a la platja, qui s’encarregarà de la música o quan es compraran els petards. Sense que ningú ho convoqui oficialment, s’activa un compte enrere col·lectiu que es repeteix any rere any.
La nit de Sant Joan és una de les tradicions més arrelades del territori català, que amb el pas dels anys s’ha convertit en una mena de festival espontani que dona la benvinguda a l’estiu. Per a moltes persones, no es tracta només d’una celebració, sinó d’un punt de trobada entre veïns, amics i familiars. És per això que, cada vegada més, comparteix similituds amb els grans festivals musicals contemporanis. I no perquè hi hagi escenaris o actuacions de grans artistes, sinó per l’expectació, la preparació i aquella sensació que la prèvia ja és part de la pròpia festa.
Casetes prèvies a Sant Joan
Com passa amb qualsevol gran esdeveniment, una part important de l’experiència comença dies abans. Els catalans organitzen grans trobades als pobles i ciutats d’arreu, a cases particulars, terrasses, platges, places o jardins, que es transformen en centres neuràlgics de la celebració.
Però abans, les preparacions són una part fonamental de la festa. Dies abans de la revetlla, moltes famílies i grups d’amics recorren les casetes de La Traca repartides per tot Catalunya, un dels espais on es fa visible aquesta expectació col·lectiva que precedeix la gran nit.
Una nova manera de viure-ho
La revetlla ja no és només una nit, és una festa col·lectiva amb una energia molt similar a la dels festivals. Milers de persones es reuneixen i celebren la tradició amb diferents activitats: sopars, concerts, balls, pirotècnia, fogueres, etc. Aquest any, la marca ha volgut posar nom a aquesta manera de viure Sant Joan amb 'La Traca Fest', una campanya inspirada en l’ambient que envolta aquesta festivitat.
La Traca Fest neix d’aquesta nova lectura cultural de Sant Joan: més compartida, experiencial i col·lectiva. És una celebració que combina tradició i modernitat, i que continua sent capaç d'agrupar persones molt diferents al voltant d’un mateix sentiment i ritual: el del foc.
Així doncs, en una època en què el que és col·lectiu és cada vegada menys habitual, Sant Joan manté amb força la capacitat d’unir tot un territori al mateix temps i amb el mateix objectiu. Potser Catalunya ja tenia el seu gran festival d’estiu. Només faltava posar-li nom.
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