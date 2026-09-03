Els quatre restaurants més populars de Girona per a la tornada a la rutina
De la cuina japonesa als entrepans d’autor: quatre propostes disponibles a Glovo per a fer molt més suportable el retorn al dia a dia
C.P.
L’agenda es torna a omplir al setembre, però això no vol dir que hàgem de renunciar a gaudir de la taula. De fet, és el moment perfecte per recuperar aquells petits plaers que fan el dia a dia més agradable, com ara gaudir d’un bon àpat sense haver de cuinar.
Per a aquells que es volen donar un caprici sense sortir de casa, Girona compta amb propostes per a tots els gustos disponibles a Glovo: des de cuina japonesa d’autor fins a hamburgueses gurmet, entrepans amb caràcter o pokes plens de sabor.
1. Deleito: 'street food' mediterrània
La coneguda cadena catalana d’hamburgueses gurmet i smash burgers, fundada pel xef Alberto Gras, exconcursant del programa de televisió MasterChef, compta amb un establiment al centre de Girona des d’on apropa les seves propostes a domicili a través de Glovo. La seva filosofia passa per elevar el concepte de l’hamburguesa amb ingredients de qualitat, receptes originals i una cura especial en cada elaboració.
A la seva carta conviuen propostes clàssiques amb creacions més atrevides, com la Carbonara Trufada by Rafuel, una de les més populars, elaborada amb carn de vaca vella, guanciale italià i salsa carbonara trufada, o la BurgerFoie, amb salsa de foie i ceba caramel·litzada. Deleito també ofereix menús complets i opcions sense gluten.
2. Nomo: tradició japonesa amb un toc creatiu
Ubicat al bell mig del Barri Vell de Girona, Nomo ha conquerit aquest estiu el cor històric de la ciutat amb una proposta que combina cuina japonesa i un espai ple d’encant. El restaurant ocupa una casa senyorial de principis del segle XX, al costat dels Jardins de la Mercè, on tradició i disseny conviuen per oferir una experiència gastronòmica que ara també es pot gaudir des de casa.
La varietat de l’oferta permet triar entre plats lleugers, clàssics i propostes més contundents
La seva carta va molt més enllà del sushi i inclou plats com l’Omu Yakisoba (fideus japonesos saltats amb truita), el Yakimeshi (arròs fregit a l’estil japonès) o el Maguro Tataki (tonyina lleugerament marcada a la planxa), a més de les seves populars gyozes de llagostí i una àmplia selecció de nigiris, sashimis, makis i uramakis elaborats al moment. També ofereix combinats de sushi de 14 peces en un únic menú. L’experiència es completa amb postres artesanals japoneses, com els seus populars mochis de te verd o d’Oreo.
3. Charito 1953: més de 70 anys reinventant l’entrepà
Darrere de Charito 1953 hi ha una història familiar que va començar a Andalusia i que va trobar a Catalunya la seva llar definitiva. Després de dècades recorrent les principals fires ambulants amb els seus entrepans i propostes de menjar ràpid, la Fina i el seu marit, en Juan, van fer un pas més i van obrir el seu primer restaurant a Girona. El que va començar com un negoci familiar s’ha convertit avui en un grup amb presència a diverses localitats de la demarcació, que manté viu aquest llegat reinterpretant l’entrepà tradicional des d’una mirada contemporània, sense perdre l’essència dels seus orígens.
La seva especialitat són els entrepans d’autor elaborats amb pa de recepta pròpia, fornejat diàriament al seu obrador, i amb ingredients i adobs elaborats a la casa. A Glovo s’hi poden trobar alguns dels seus clàssics, com el Gitano, el Chalito o el Zíngaro, a més d’hamburgueses, entrants i diferents opcions per compartir.
4. Shaku Shaku: molt més que sushi
Per a aquells que gaudeixen descobrint nous sabors, Shaku Shaku ofereix una de les propostes asiàtiques més completes disponibles a Glovo a Girona. El restaurant aposta per una carta àmplia i variada que combina especialitats de la cuina japonesa i asiàtica, pensada tant per als amants del sushi com per a aquells que prefereixen plats calents o opcions més lleugeres. Tant si es tracta d’un dinar entre setmana com d sopar per compartir, la varietat de la seva oferta permet trobar opcions per a qualsevol ocasió i gust.
Entre els seus imprescindibles destaquen els que combinen nigiris, makis, uramakis i temakis, a més d’una extensa selecció de California Rolls, Xpetial Rolls i tàrtars. L’oferta es completa amb plats com el yakisoba, l’udon, el katsudon amb salsa teriyaki, el pollastre arrebossat a l’estil japonès, les gyozes, els xiaolongbao, la tempura de llagostins o els poke bowls de salmó, tonyina o mango. Shaku Shaku també compta amb una selecció de postres japoneses, com mochis i dorayakis. Una proposta versàtil que converteix qualsevol dinar o sopar en un recorregut per alguns dels sabors més populars de la gastronomia asiàtica.
- Tres homes n'agredeixen un altre a Girona per robar-li el mòbil i descobreixen un dels lladres amagat entre escombraries
- El cap de la Policia Local de la Jonquera denunciarà la Seguretat Social després de denegar-li la jubilació
- Mas Pou: quaranta anys al ritme de la cuina de «xup-xup»
- La batalla d’aura arriba a Girona: «Això de què va?»
- Segueix el final del mercat de fitxatges: última hora del Girona, Segona Divisió i les grans lligues
- El Girona no col·loca a Ounahi, però lliga Carles Pérez (Celta)
- Xavi Espart m’esgota
- El misteri del possible tornado o esclafit a Foixà deixa 1.300 metres quadrats de desperfectes en una granja