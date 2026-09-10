Sis viatges per recuperar la il•lusió després de l'estiu
Eurovacances ja està preparant les seves propostes pel pont de Desembre: el nord d’Alemanya, Eslovènia, Romania, Grècia, Egipte i Tanzània i Zanzíbar
La tornada a la rutina després de les vacances pot fer-se costeruda, però ho és menys si ja es pensa en noves aventures. Per això, des de l’agència de viatges Eurovacances, amb seu a Girona, Granollers i Barcelona, ja està planificant les seves escapades pel pròxim pont de desembre. Les seves sis propostes passen tant per fomentar l’esperit nadalenc, amb recorreguts a la recerca dels mercats de Nadal al nord d’Alemanya, Eslovènia i Romania, com per endinsar-se en paisatges llunyans a Egipte i Alexandria, o bé Tanzània i Zanzíbar. I pels que busquin viatjar en el temps, res millor que una visita als testimonis de la Grècia clàssica.
Tot això amb l’estil propi d’Eurovacances, que fa més de 40 anys que ofereix una manera pròpia d’entendre els viatges: itineraris cuidats fins al mínim detall, desaparició de les excursions facultatives, menús seleccionats, bons hotels i guies experimentats. “Ens apropem a les zones que millor defineixen el caràcter d’un país o d’una regió, visitem els monuments i les ciutats més significatives, entrem als museus més importants, pugem als millors miradors i recorrem els paisatges més espectaculars. Però, alhora, procurem gaudir d’un nivell de confort que faci del viatge unes autèntiques vacances”, expliquen des de l’agència.
1-Mercats de Nadal al nord d’Alemanya
La primera proposta posa rumb al nord d’Alemanya, on el fred i les llargues nits contribueixen a crear una atmosfera especialment propícia per descobrir la tradició nadalenca. Amb Hamburg com a base durant tota l’estada, el recorregut permet conèixer algunes de les grans ciutats de l’antiga Lliga Hanseàtica i el patrimoni que van acumular gràcies al comerç internacional. A més de passejar pels centres històrics d’Hamburg, Bremen, Lübeck, Celle i Lüneburg, el viatge inclou una navegació pels canals del barri antic de Lübeck i, és clar, visites als mercats de Nadal més tradicionals d’aquestes ciutats, entre llums, decoracions i parades que transformen els seus carrers durant aquestes dates.
2- Eslovènia, Nadal entre Alps i llacs
Una altra opció per deixar-se endur per l’ambient nadalenc és Eslovènia, un petit país alpí en què conviuen l’herència centreeuropea, els paisatges de muntanya i una marcada identitat pròpia. L’itinerari recorre Ljubljana, amb els seus carrers i places guarnits per Nadal, però també alguns dels grans atractius naturals i monumentals del país: les coves de Postojna i Skocjan, el castell de Predjama, el mont Vogel, la població costanera de Piran i el llac Bled, que es navegarà fins a la seva característica illa. El recorregut es completa amb una visita a Trieste, ja a Itàlia, i amb un decorat hivernal que dona encara més encant als paisatges eslovens.
3- Romania, entre Dràcula i les llums de Nadal
Més a l’est, Romania proposa una combinació singular entre llegenda, història i tradició nadalenca. La figura del comte Dràcula ha convertit Transsilvània en un dels territoris més evocadors d’Europa, malgrat que el personatge imaginat per Bram Stoker tingui poc a veure amb el personatge històric de Vlad III. Eurovacances aprofita aquest imaginari com a porta d’entrada a un país amb importants atractius paisatgístics i monumentals, que al desembre mostra una altra de les seves cares: centres històrics engalanats, decoracions elegants i mercats de Nadal plens de color i tradició. Una manera diferent d’acostar-se a una destinació encara associada, per a molts viatgers, al misteri i les llegendes de Transsilvània.
4-El Caire i Alexandria, 5.000 anys d’història
Per als qui prefereixen fugir del fred europeu, Egipte ofereix un viatge al cor d’una de les civilitzacions més fascinants de la història. La proposta se centra especialment en el Caire i Alexandria i té com un dels seus grans reclams el Nou Gran Museu del Caire, que permet aprofundir en el llegat faraònic i en unes obres capaces de desafiar el pas dels mil·lennis. L’itinerari està pensat tant per als qui visiten Egipte per primera vegada com per als que ja hi han estat i volen redescobrir-lo amb més profunditat, sumant a la capital egípcia una estada a Alexandria, ciutat inseparable de la memòria del Mediterrani antic i de la seva mítica biblioteca. Aquest viatge, però, ja té les places exhaurides per desembre, si bé es repetirà al març.
5- Tanzània i Zanzíbar, de la sabana al paradís
Més lluny encara porta la proposta de Tanzània i Zanzíbar, una combinació que uneix alguns dels grans paisatges de la fauna africana amb les platges de l’oceà Índic. El viatge permet descobrir reserves tan emblemàtiques com el Serengeti, amb les seves grans poblacions d’herbívors i carnívors; Tarangire, conegut pels elefants i els baobabs, o el cràter del Ngorongoro, un dels grans escenaris naturals de l’Àfrica Oriental. Després dels safaris, els horitzons infinits i les postes de sol de la sabana, el recorregut acaba a l’arxipèlag de Zanzíbar, on la barreja cultural d’influències africanes i àrabs conviu amb algunes de les platges més espectaculars del continent.
6- Grècia, un viatge al bressol del món clàssic
L’última proposta fa del pont de desembre una oportunitat per recórrer alguns dels escenaris essencials de la Grècia antiga. El viatge passa pel canal de Corint i continua per Epidaure, amb el seu cèlebre teatre; Micenes, amb la Porta dels Lleons i la tomba d’Agamèmnon; Olímpia, origen dels Jocs Olímpics; i Delfos, un dels grans santuaris de l’Antiguitat. El recorregut també s’enfila fins als espectaculars monestirs de Meteora abans d’arribar a Atenes, on esperen l’Acròpolis, el Partenó i el Museu de l’Acròpolis. Com a colofó, una excursió fins al cap Súnion permet acomiadar-se de Grècia davant del mar Egeu, en un dels paisatges més emblemàtics del país.
I a més... viatjar a la tardor o a Cap d’Any
Per a totes aquelles persones que tinguin la possibilitat de viatjar en temporada baixa, i gaudir així de millors preus i menys afluència, Eurovacances ofereix viatges a l’octubre encara amb places lliures a Bòsnia, Samarkanda, el Pirineu aragonès, la Polinèsia francesa i el Japó. I al mes de novembre a Guatemala, Patagònia, Xina i Austràlia.
I ja pensant en Cap d’Any, l’agència està preparant un viatge a Málaga, Almeria i el Cap de Gata, per acomiadar el 2026 a espais com les coves de Nerja, els bells penya-segats davant el Mediterrani o l’àrid desert de Tabernas i els seus decorats del Far West. També viatjaran a Tànger, al nord del Marroc, on descobrir l’herència andalusina des de l’ambient cosmopolita de Tànger, antiga ciutat internacional i refugi d’intel·lectuals, fins a la serenor tradicional de Xauen o Tetuan, la ‘Coloma Blanca’.
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