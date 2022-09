Descripció

Aquesta instal·lació s’inspira i recrea l’ambient màgic i suggerent de les golfes d’una casa antiga. Les andròmines que allí s’amunteguen ens serveixen per presentar els diferents materials de circ. El vestuari dels formadors i la música ambient ens ajuden a recrear aquest univers.

Horari

10 h

Organitza

Rialles

Lloc

Plaça Major

Ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel

Horari

11 h

Organitza

Colla Gegantera de Sant Miquel

Lloc

Residència Montsacopa

Sardanes

Descripció

Ballada de sardanes amb la cobla La Principal d’Olot. | En cas de pluja, a les voltes de la plaça Clarà

Horari

12 h

Lloc

Firal

La Dona del Sac

Descripció

La Dona del Sac, que dona nom a aquest espectacle familiar, és l’antítesi del conegut i temut Home del Sac. Ella sempre apareixerà quan estiguis trista o et sentis sola per ajudar-te, jugar amb tu i animar-te. Sempre t’acompanyarà quan ho necessitis i et donarà confort. Dins del seu sac hi porta jocs, contes i cançons. I sempre es nodreix de la imaginació, el misteri, la il·lusió, l’amor i el joc. Expliquen en Bombo i en Clap que ells la van conèixer quan eren petits i que des de llavors formen part de la seva banda de música i s’ho passen d’allò més bé. La Dona del Sac va amb tu, t’escolta, t’anima i et motiva a descobrir el misteri que totes tenim a dins.

Horari

12.00 h

Organitza

Rialles

Lloc

Plaça Major

Ball del Gat i els Gegants de Sant Miquel

Horari

16 h

Organitza

Colla Gegantera de Sant Miquel

Lloc

Residència del Tura

Quina Patinada

Descripció

L’afició per l’hoquei també arriba a les Festes del Tura. De la plaça Mora fins al Firal, sobre patins. Es tracta d’un recorregut que posarà a prova qualsevol que sàpiga patinar. L’acte és obert a tothom que vagi sobre rodes (patins, bicicletes, patinets, etc.).

Horari

18.15 h

Organitza

Afició Club Hoquei Olot

Lloc

De la plaça Mora a les barraques

Bufant Fort Street Band

Descripció

La xaranga Bufant Fort Street Band, que ens acompanyarà en diversos actes mentre durin les Festes del Tura, oferirà un concert a banda a les escales de Sant Esteve.

Horari

19:30 h

Organitza

AOAPIX

Lloc

Plaça d’Esteve Ferrer

Concurs de paelles

Descripció

Dotzena edició del concurs de paelles, que cada any reuneix centenars de participants en el passeig de la Muralla. A partir de les 20 h els participants podran començar a preparar la paella, mentre que el sopar començarà a les 22 h i estarà amenitzat per la xaranga Bufant Fort Street Band. Es podran fer fotos de grup amb ulleres de Realitat Millorada. Després del concert de Band-idos, s’entregaran els premis del Concurs. Finalment, hi haurà ball amb Rockmaimor Session amb Dj Enric Canadell Canadell.

Horari

20 h

Organitza

AOAPIX

Lloc

Passeig de la Muralla

'Encierru’ de marrans

Descripció

Concentració i encierro de marrans fins al Tura, acompanyats de 6 prehistòrics, per celebrar els 33 anys de l’AOAPIX. Veniu amb roba blanca, faixa vermella, mocador de festes, un diari i ben calçats per córrer al més pur estil pamplonica davant dels marrans. Escureu bé la gola per afinar la pregària com cal perquè, després dels tres petards, caldrà córrer des de Sant Esteve fins al Tura sense que ens envesteixi cap marrà. I després... reculà, amb la xaranga Bufant Fort Street Band.

Horari

20 h

Organitza

AOAPIX

Lloc

Davant de l’església de Sant Esteve

Dj Lupita

Descripció

Lupita és una discjòquei que transita dels vuitanta fins a l’actualitat. Des de Britney Spears a Donna Summer, Lupita es defineix com la Dj del teu saló d’estar: que et farà fluir i et farà ballar.

Horari

21 h

Lloc

Firal

Seguici popular

Descripció

Cercavila i lluïment de les peces de la faràndula històrica del centre de la ciutat (àliga, conill, pollastre i drac) juntament amb les entitats de cultura popular de la ciutat (bastoners, castellers i diables), acompanyats en tot moment per l’Orquestra del Tura. El recorregut de la cercavila començarà a l’Hospici fins a la plaça Major, lloc on es faran els lluïments. Recomanem portar protecció contra les guspires de la pirotècnia. | Hi col·labora: Xerrics d’Olot, Esbart Olot, Pim Pam Pum Foc!, Marrinxos i Faràndula del Carme.

Horari

21 h

Organitza

El Til·ler

Lloc

Plaça Major

Cobla Ciutat de Girona i Cobla la Principal d'Olot

Descripció

Concert de cobla amb les cobles Ciutat de Girona i Ciutat d’Olot.

Horari

22 h

Organitza

Flor de Fajol

Lloc

Claustres del Carme

Els Catarres

Descripció

L’actual auge del panorama musical dels Països Catalans no es podria entendre sense Els Catarres. La banda és responsable del ressorgiment de la música festiva del pop nacional, aconseguint fites històriques que han marcat un abans i un després en la música catalana contemporània. Els Catarres són un grup únic, irrepetible i icònic; un gran cap de cartell. Després de dos anys sense pujar a l’escenari, el grup debuta en el món literari i presenta nou disc, el cinquè d'estudi, Diamants. Sens dubte, aquest any és l’any d’Els Catarres i aquesta cita serà imperdible. El grup pujarà a l’escenari gràcies al suport de les empreses MARLEX i NOEL. | Col·labora Marlex i Noel

Horari

23 h

Lloc

El Firal

Band-idos

Descripció

La banda formada fa cinc anys per diferents músics d’Osona, ha construït un estil propi que els està consolidant com una de les propostes més exclusives, potents i de més garantia dins el món de les bandes actuals. La clau del seu èxit es basa en un repertori que engloba música dels anys 80 fins a l’actualitat interpretada amb un ADN propi.

Horari

23.15 h

Organitza

AOAPIX

Lloc

Passeig de la Muralla

Elkin Robinson

Descripció

Elkin Robinson és un músic i compositor nascut a la paradisíaca Illa de la Providència, situada al Carib. Robinson ha fet dels ritmes afro-caribenys el seu principal motiu d’inspiració. Les seves cançons són una refrescant barreja d’influència africana, americana i indígena, a més d’un missatge positiu cantat en criolla, la seva llengua d’origen. Aquestes particularitats han convertit a Robinson en una revelació de la música colombiana.

Horari

23.30 h

Lloc

Plaça Campdenmàs

El Rockmaimor Session amb Dj Enric Canadell Canadell

Descripció

Sessió d’Enric Canadell on ens farà ballar amb el millor rock de tots els temps, cronològicament desordenat i a ritme frenètic.

Horari

00:30 h

Organitza

AOAPIX

Lloc

Passeig de la Muralla

Habla de mí en presente

Descripció

Habla de mí en presente és un col·lectiu musical indie per festejar des de la consciència. Influïts per l’escena techno de Berlín, ciutat on el grup va néixer, aquests 5 músics que el conformen van anomenar el seu estil de vida, potser encara més que la seva música, “technorumba”’. Entre la tradició i la modernitat, el techno i la rumba, la seva principal ambició és delectar les ànimes i fer ballar els cossos. L’originalitat de la seva música, la seva presència a l’escenari i la sinceritat de les seves composicions, garanteix el seu èxit continuat. Vivir más és el seu primer disc, una col·lecció de dotze cançons on despleguen tota la seva filosofia, una experiència completa que convida a viure plenament.

Horari

01 h

Lloc

Firal

Monique makon & Original Jazz orquestra

Descripció

La veu potent de Monique Makon s’uneix a l’Original Jazz Orquestra Taller de Músics per crear Back to Amy, el primer tribut a Amy Winehouse amb una Big Band a Espanya. Junts l’homenatgen a través d’un repertori de 12 dels temes més coneguts de la cantant britànica. Aquest nou projecte nascut el 2019, sorgeix de la connexió de l’OJO amb el Cabal Musical, el projecte d’innovació social del Taller de Músics, amb la voluntat de vestir a gran escala la veu de Monique Makon. La participant del Cabal Musical és una de les joves talents més prometedores de l’escena de música negra i es mou amb comoditat per gèneres com el jazz, el soul i el rhythm & blues.

Horari

01 h

Lloc

Plaça Major

Biflats

Descripció

La cobla més despreocupada de Catalunya és Biflats! Una cobla creada l’any 2015 a Blanes i que trenca motlles, una cobla gamberra que vol acostar aquesta sonoritat a les noves generacions i exportar-la a l’exterior. Després de l’èxit del seu primer àlbum Catalan Fanfare!, Biflats va presentar Hummusman!, un espectacle amb 14 músics bojos en escena i una gran dosi de teatralitat, dirigit pel prestigiós dramaturg Martí Torras. Ara, ja estan a punt de presentar el seu tercer treball: Fanfarrona!, gravat a Soundclub de Salt mentre els músics surfejaven la tercera i la quarta onada.

Horari

01.30 h

Lloc

Plaça Campdenmàs

Dj Capde

Descripció

No podràs parar de ballar, saltar i cantar! DJ Capde porta les novetats comercials, la música urbana més irreverent i l'electrònica més potent al següent nivell. Aquest jove DJ osonenc està de moda dins l'escena nocturna catalana i alguns ja no volen sortir de festa sense ell. La seva sessió vibrant acompanyada d'un espectacle visual hipnòtic et faran sentir el poder del ritme!

Horari

03 h

Lloc

Firal