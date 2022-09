Descripció

La concentració serà a les 8.15 h al mateix lloc i el concurs durarà fins a les 12 h. Les inscripcions es faran durant les dues setmanes anteriors al local del Foment de la Pesca Esportiva d’Olot de les 19 h a les 21 h, o bé el mateix dia del concurs al lloc de concentració. Hi haurà premis per a tots els participants.

Horari

9 h

Organitza

Foment de la Pesca Esportiva d’Olot

Lloc

Prat dels Tossols

XII Cursa d'orientació Orientura

Descripció

L’Orientura és una cursa d’orientació popular de caire festiu i familiar. Està pensada per fer-la individualment o, qui ho prefereixi, amb colla o amb tota la família. Aquest any, la cursa canvia d’emplaçament: la sortida es farà des del Parc Simon i la cursa transcorrerà per les zones properes, per la falda del Montsacopa entre d'altres. La prova serà de modalitat rogaine (score), això vol dir que tothom haurà de definir el circuit i les fites a fer un cop tingui el mapa. El programa serà: 9:20 h recepció de participants i explicació de la cursa per qui ho desitgi, 9:50 h entrega de mapes per poder planificar el circuit a fer, 10 h sortida en massa, 12 h fi del període de cursa sense penalització, 12:30 h tancament de l'arribada definitiu.

Aquest any tornem a tenir avituallament, tant sòlid com líquid! Cal fer inscripcions prèvies a través del web www.gastantkeks.cat, ja que el mateix dia de la cursa no es pot garantir la disponibilitat de mapes i xips.

Horari

De 9:30 h a 12.00 h

Organitza

Agrupament Escolta i Guia Nostra Dona del Tura i Gastant Keks

Lloc

Parc Simon

Ball dels gegants de Sant Cristòfor i Masbernat

Descripció

Els gegants de Sant Cristòfor sortiran en cercavila des de l’Hospici i es dirigiran fins a la Residència del Tura, on faran un ball obert a tothom. En finalitzar el ball, tornaran cap a l’Hospici en cercavila.

Horari

11:45 h

Organitza

Colla gegantera del barri de Sant Cristòfor i Masbernat

Lloc

Residència del Tura

Sardanes

Descripció

Ballada de sardanes amb la cobla La Principal d’Olot. | En cas de pluja, a les voltes de la plaça Clarà

Horari

12 h

Lloc

Firal

Torneig d’escacs actius

Descripció

El torneig s’adreça als aficionats als escacs de totes les edats, però aquest any es divideix en dues seus. D’una banda, al local del club es farà el Campionat d’Actius Festes del Tura-Memorial Albert Badosa, amb un ritme de 10’ + 3”. La inscripció costa 12 euros i cal fer-la a través del formulari de la Federació Catalana d’Escacs abans del dia 7 de setembre. D’altra banda, al Firal es farà el Campionat Popular Festes del Tura, per a jugadors no federats o amb ELO inferior a 1.650.

És gratuït i per inscriure-s’hi cal enviar un correu a l’adreça escacsolot@escacsolot.cat indicant el nom i cognoms i l’edat del participant. Hi ha temps fins al divendres 9 de setembre. Si algú es vol apuntar el mateix dia, pot fer-ho fins mitja hora abans de l’inici.

Horari

16 h

Organitza

Club Escacs Olot

Lloc

Local del Club Escacs Olot | Firal

Campionat de truc a quatre

Descripció

Per participar-hi caldrà apuntar-se a partir de mitja hora abans al mateix lloc. | En cas de pluja, el campionat es farà a la seu de l’Orfeó Popular Olotí

Horari

16 h

Organitza

Orfeó Popular Olotí

Lloc

Carrer Bellaire

Cercavila infantil

Descripció

Els més petits també tenen la seva pròpia cercavila, amb sortida des de l’Hospici i que enguany arribarà fins al Firal. Tothom que ho vulgui en podrà formar part, amb disfresses de la faràndula olotina o vestit de qualsevol altra manera. També participarà en la cercavila el gegant Clam de la penya Almogàvers Garrotxins, que ballarà en finalitzar l’acte acompanyat de les seves cinc copes.

Horari

16.30 h

Lloc

De l’Hospici al Firal

Festival de Patinatge Artístic

Descripció

Les patinadores i patinadors del CPA Olot exhibiran la seva qualitat mundial, aquest any en una sessió única amb un gran espectacle i nivell artístic. La venda d’entrades es farà a l’oficina del CPA, al Pavelló Municipal d’Esports, en els horaris habituals.

Horari

17 h

Organitza

Club Patinatge Artístic Olot

Lloc

Pavelló Municipal d’Esports

Damaris Gelabert

Descripció

Una proposta variada amb diversos estils funky, disco, salsa, country, polka, celta, jazz... amb les cançons més conegudes de la Dàmaris, amb la incorporació d’en Julen i la Laia i amb la participació de la Clara Martínez com a ballarina de claqué.

Horari

17.30 h

Lloc

Firal

Diada castellera de les Festes del Tura

Descripció

Com ja és tradició, per les festes de la ciutat els Xerrics d’Olot organitzen una jornada castellera completa amb la participació de la colla els Marrecs de Salt. Es faran les rondes habituals en una actuació castellera: pilars d’inici, tres rondes de castells amb dues possibles rondes de repetició i pilars de sortida.

Horari

17.30 h

Organitza

Xerrics d’Olot

Lloc

Plaça d’Esteve Ferrer

Havaneres amb el grup Cantahualpa

Descripció

Impulsat per la gran acceptació del públic, Cantahualpa transcendeix el repertori yupanquià que li va donar origen i amplia el repertori amb obres d'altres compositors llatinoamericans i espanyols, fent incursió en nous ritmes com el tango, la milonga, el bolero i l'havanera a les seves versions catalana i castellana.

Horari

19 h

Organitza

Agrupació Sardanista Olot

Lloc

Claustres del Carme

Concentració de les carrosses participants a la Batalla de les Flors

Horari

19 h

Organitza

Centre d’Iniciatives Turístiques

Lloc

Carrer de Mateu Closells

‘Encierru’ de marrans

Descripció

Concentració i encierro de marrans fins al Tura, acompanyats de 6 prehistòrics, per celebrar els 33 anys de l’AOAPIX. Veniu amb roba blanca, faixa vermella, mocador de festes, un diari i ben calçats per córrer al més pur estil pamplonica davant dels marrans. Escureu bé la gola per afinar la pregària com cal perquè, després dels tres petards, caldrà córrer des de Sant Esteve fins al Tura sense que ens envesteixi cap marrà. I després... reculà, amb la xaranga Bufant Fort Street Band.

Horari

20 h

Organitza

AOAPIX

Lloc

Davant de l’església de Sant Esteve

Batalla de les Flors

Descripció

Una vegada finalitzada la concentració, a les 20 h tindrà lloc l’inici de la desfilada, acompanyada d’una batalla de confeti.

Horari

20 h

Organitza

Centre d’Iniciatives Turístiques

Lloc

Plaça de Josep Clarà

Germà Negre

Descripció

El 2012 a Banyoles va néixer Germà Negre amb la intenció d’omplir de balls i cançons populars les festes d’arreu del país. El projecte es caracteritza per agafar-se la vida i la música amb una saludable ironia, fent ús d’aquell repertori més estripat i amb clares puntes irreverents que formen part del mapa sonor dels països catalans. Sempre amb l’ànim d’explicar històries mitjançant la música, en el repertori també hi podem trobar ingredients que apel·len a la reivindicació social i política. L’espectacle fa un repàs a altres discs del grup i aposta per un format dinàmic amb l’objectiu de fer reviure al públic l’essència de la festa.

Horari

22 h

Lloc

Firal

Correfoc

Descripció

El correfoc mantindrà el recorregut del 2019: després de l’inici a la plaça de Campdenmàs, es passarà pels carrers Esgleiers, Macarnau i del Roser fins a arribar a l’esplanada de darrere la plaça de braus. Un recorregut que destacarà per la seva intensitat i les ganes de recuperar el foc als carrers de la ciutat després de dos anys. Es recomana anar preparat per l'ocasió amb roba adequada, barret o gorra, mocador i protecció per les orelles i ulls.

Horari

22.30 h

Organitza

Pim Pam Pum Foc!

Lloc

De la plaça de Campdenmàs a la plaça de Braus

Coral Salvadora Catà

Descripció

La Coral Salvadora Catà és una coral transfeminista i no mixta que vol visibilitzar les dones, lesbianes i trans dalt dels escenaris, portant la música a la lluita. És una coral autogestionada que promou la conciliació familiar, les cures i la convivència de diferents generacions per compartir i créixer amb dones que es troben en diferents moments de la vida. Salvadora Catà fou la primera dona a ser condemnada a mort i afusellada a Girona pel règim franquista l’any 1939; amb aquest nom, la coral mostra el seu suport a totes les dones que pateixen les opressions del patriarcat. El seu repertori el conformen cançons cantades per dones, amb missatges de denúncia de base feminista, anticapitalista i antifeixista.

Horari

23 h

Lloc

Plaça Campdenmàs

Paula Peso

Descripció

Nascuda al barri de Sant Andreu Comtal (Barcelona), des de ben petita ha estat envoltada de música i cantar ha esdevingut la seva gran passió. El 2020 presenta el seu primer treball Teach You Right, un disc fresc i ple d’energia que beu del funk, el soul i la música urbana per crear cançons amb un groove molt marcat i una personalitat pròpia que s’expressa a través de les seves lletres. El seu punt fort és una veu poderosa amb un registre molt ampli que crea, sobre l’escenari, una atmosfera càlida però potent a parts iguals.

Horari

23 h

Lloc

Plaça Major

Mabel Flores

Descripció

Sens dubte, una de les frontwomans més destacables del panorama mestís actual cridada a ocupar un lloc preferent. Després d'un trepidant 2019 en què va fer més de 80 concerts per festes majors, sales i festivals, va quedar semifinalista del Sona9 i va ser guanyadora del concurs Santako Sound com a millor banda de Barcelona, el 2021 estrena nova banda amb la qual presenta Meraki una proposta catàrtica amb un espectacle que va creixent fins a arribar a un clímax demolidor, festiu i vitalista.

Horari

23.30 h

Lloc

Plaça Campdenmàs

Espectacle "Salve Avernus"

Descripció

Dos anys després, el Pim Pam Pum Foc torna a la Plaça de Braus. L'espectacle d'enguany ens endinsa a les profunditats de l'infern amb "Salve Avernus", una proposta al més pur estil del grup olotí, amb grans estructures, música i foc que ben segur no deixaran a ningú indiferent. Com a mínim a ningú que no estigui lliure de pecat. I és que precisament els pecats com la luxúria, l'enveja i el masclisme entre d'altres marquen el guió d'aquest espectacle sorgit de les entranyes del Pim Pam Pum Foc. Per al públic que vulgui veure l'espectacle des de la graderia, no cal una preparació especial malgrat que l'infern és un espai desconegut, salvatge i hostil pels humans. | Es recomana antelació per tal d'evitar cues i aglomeracions a l'entrada.

Horari

23:45 h

Lloc

Plaça de Braus

Norantada

Descripció

Després de tres anys i dues edicions per la ràdio, la Norantada torna al Firal intentant recuperar tota la normalitat possible de l'homenatge a la festa olotina d'inicis dels 90s fins entrats els 2000s sense que hi faltin les seves refrescants xíndries, gràcies a la col·laboració del Club Vòlei Olot. Acompanyant les sessions de DJ Kram, la Penya WekeWeke ens porta aquest any els autèntics Dream Team Reload. Toni Peret, Josep Maria Castells i Quique Tejada, pares dels Mega Mix i djs pioners dels noranta que ens portaran l'espectacle. | Col·labora: Club Vòlei Olot

Horari

00 h

Organitza

Penya WekeWeke.

Lloc

Firal

Drop Collective

Descripció

Drop Collective neix a finals del 2016 amb la idea d'explorar els camins que uneixen la música jamaicana i el jazz i les possibilitats úniques que ofereix una secció de cinc vents. Després de l'èxit d'Stormin, on el col·lectiu presenta un repertori d'estàndards de jazz, ara s'obre una nova etapa carregada de temes originals. Amb l'esperança que la música ajudi a portar llum als temps que vivim, presenten Come Shine.

Horari

01 h

Lloc

Plaça Major

Pupil·les

Descripció

El trio format per dues cantants i un discjòquei va néixer l’any 2014 a València. El seu primer treball, Bruixes de dol, els va obrir les portes del País Valencià. El segon, Les Silenciades, les va acabar de consolidar l’any 2017 com un dels grups més interessants de la nova escena musical catalana. La marca de la casa són ja aleshores unes bases treballades i unes lletres festives i reivindicatives on majoritàriament destaquen els missatges feministes. El febrer de 2022, van presentar el nou disc Tot i res. El grup ha evolucionat del rap cap al pop, deixant-nos ritmes més ballables.

Horari

01.30 h

Lloc

Plaça Campdenmàs

Plaça Electrònica | Geodesik

Descripció

Una amalgama d'entitats locals amants de l'electrònica i les arts visuals uneixen les seves forces per crear un ambient ultra immersiu on perdre's a través de la màgia de la música i del mapping. Singer Wolves, Parf Records i l'entitat Nibiru Mostra d'Art Avançada seran els protagonistes d’aquesta proposta sinèrgica que comptarà amb una posada en escena creativa i moderna. El resultat de tot això és GEODESIK, un parèntesi de la realitat que transportarà al públic a un paratge on la música techno i les arts visuals creen una simbiosi perfecta amb la geometria sagrada.

Organitza

Singer Wolves, Nibiru Mostra d’art Avançada i Parf Records

Lloc

Passeig de la Muralla