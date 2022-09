Descripció

La concentració serà a les 7.15 h al mateix lloc i el concurs durarà fins a les 12 h. Hi haurà premis per a tots els participants. Les inscripcions es faran durant les dues setmanes anteriors al local del Foment de la Pesca Esportiva d’Olot de les 19 h a les 21 h, o bé el mateix dia del concurs al lloc de concentració.

Horari

8 h

Organitza

Foment de la Pesca Esportiva d’Olot

Lloc

Prat dels Tossols

Ball dels gegants, cabeçuts i cavallets

Descripció

Ball dels gegants, cabeçuts i cavallets, acompanyats del Cap de Lligamosques, amb la cobla La Principal d’Olot.

Horari

12 h

Lloc

Plaça Major

Partit de futbol de Segona RFEF | UE Olot - Terol

Descripció

Segona jornada del campionat de lliga del grup 3 de Segona Federació entre la Unió Esportiva Olot i el Terol. Per festes, junts més amunt!

Horari

17 h

Lloc

Estadi Municipal d'Olot

Tornaboda

Descripció

Tornaboda amb audició de sardanes a càrrec de la cobla La Principal d’Olot. Hi haurà berenar per a tothom. | En cas de pluja, a les voltes de la plaça Clarà

Horari

17.00 h

Organitza

Flor de Fajol

Lloc

Fonts de Sant Roc

Festa Holi

Descripció

La festa Holi és una festa de color i de música originària del Panjab que ara té molta popularitat. És una festa per a tothom i es donaran paperines de colors gratuïtes fins que s’esgotin. Després, se’n podran comprar més allà mateix. Es recomana vestir de blanc i portar ulleres de sol per protegir els ulls.

Horari

18 h

Lloc

Plaça Campdenmàs

Espectacle de dansa catalana

Descripció

L’Esbart Olot presenta un nou recull per Festes del Tura: un conjunt de peces de diferents regions del país i diferents ubicacions temporals carregades d’energia, història i amb un denominador comú: la festa. Tot, amb l’acompanyament de la Cobla Osona.

Horari

18 h

Organitza

Esbart Olot

Lloc

Firal

Ball Pla d'Olot

Descripció

Dansa col·lectiva tradicional característica d’Olot i símbol nacional previ al naixement de la sardana, oberta a tothom qui s’hi vulgui sumar. Per aprendre la dansa s’organitzaran assajos els dies 1 i 5 de setembre al local de l’Esbart Olot. | Més informació a les xarxes @esbartolot

Horari

20 h

Organitza

Esbart Olot

Lloc

Firal

Sardana ‘Adeu, vila d’Olot’

Descripció

Interpretació de la sardana Adeu, vila d’Olot, a càrrec de la cobla La Principal d’Olot.

Horari

20.15 h

Lloc

Firal

Espectacle pirotècnic

Descripció

Espectacle pirotècnic de final de festa, a càrrec de la Pirotècnia Estalella.

Horari

21 h

Lloc

Des del puig del Roser

Cercavila dels gegants, cabeçuts i cavallets

Descripció

Cercavila dels gegants, cabeçuts, cavallets i Cap de Lligamosques, amb La Principal d’Olot, fins a la plaça Major.

Horari

21.15 h

Lloc

Del Firal a la plaça Major

Ball de les espelmes i cercavila de final de festa

Descripció

Ball amb espelmes dels gegants, cabeçuts i cavallets, acompanyats del Cap de Lligamosques, amb la cobla La Principal d’Olot. Després del ball, cercavila de final de festa fins al santuari del Tura, on es cantaran els goigs a la patrona de la ciutat. Tot seguit, la cercavila dels gegants, cabeçuts i cavallets continuarà fins a l’Hospici, on es donaran per acabades les Festes del Tura.

Horari

21.45 h

Lloc

Plaça Major