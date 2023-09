El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Antònia Font", grup de música mallorquí, fundat el 1997, que es caracteritza per la seva música festiva i per les seves lletres humorístiques i fantasioses. En el marc de Temporada Alta. El dissabte 30 de setembre, a les 19 hores, al Palau Firal (Fira de Girona). Preu: 35€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 29 de setembre. Promoció limitada.