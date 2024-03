El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Pes mort".

Dramatúrgia: Anna Maria Ricart. Direcció artística: Joan Ma Segura. Producció: MeriYanes Produccions i cia. Elena Martinell.

Pes mort. La Laura ha començat una teràpia de grup però no està gaire convençuda que ho necessiti. La Laura es baralla amb ella mateixa, té un assistent virtual que la consola (o no), una infermera que li diu que plori, un metge que no se la mira i gent que li diu coses, moltes coses. La Laura, de tant en tant, està tan cansada.. Ah! I la persegueix per tot arreu una soprano, la Maria K., perquè la Laura és cantant lírica i també canta. Canta, però no menja.

Divendres 15 i Dissabte 16 de març a les 20h; Diumenge 17 de març a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 13 de març. Promoció limitada.