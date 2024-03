El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Cowards" .

Direcció i concepte: Àngel Duran. Interpretació: Yeinner Chicas i Àngel Duran.

Un duo enèrgic sobre la construcció masculina. Una desconstrucció del comportament viril contemporani, aclamat per uns i qüestionat per molts.

Qüestionar els mandats de la masculinitat contemporània i com els homes se senten interpel·lats per confirmar públicament la seva virilitat és l’eix de COWARDS. Un duo que combina dansa i teatre, que fa referència a la càrrega sociocultural adquirida, instaurada en la negació de tot allò diferent. Una peça per reflexionar sobre la covardia com a deshonra i la incapacitat dels homes de no poder expressar els seus dubtes i pors, per evitar confirmar la seva fragilitat.

Diumenge 7 d'abril, a les 18 hores, Teatre de Salt. Preu: 18€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 21 de març. Promoció limitada.