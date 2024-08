El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar a "Simona Capozucco & Maurizio Di Fulvio (Itàlia)" veu i guitarra "latín-jazz, pop songs and classical italian songs", en el marc del XXI Festival de Guitarra Girona Costa Brava, el dilluns 5 d'agost, a les 20 hores, a la Placeta de la Residència Can Marly de Llançà. Preu: 15€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 2 d'agost. Promoció limitada.