Oferta TReSC: -10% descompte concerts Festival Nits de Tramuntana 2024

El Club del Subscriptor ofereix als seus subscriptors un 10% de descompte per entrada als diferents concerts del Festival Nits de Tramuntana 2024.

Et convidem a la quarta edició de Nits de Tramuntana! Una programació d'estiu a Llançà dins de l'emblemàtic espai Can Marly. Us esperem a tots per fer del poble un actiu cultural a l'Alt Empordà. Aquest any pots gaudir de les impressionants actuacions d'artistes de primer nivell com:

Manu Guix, el dijous 15 d'agost a les 22h espai Can Marly de Llançà. Preu: 18€ + 0,59cts despeses de gestió.

Elena Gadel, el divendres 16 d'agost a les 22h espai Can Marly de Llançà. Preu: 16€ + 0,53cts despeses de gestió.

A Contra Blues, el dissabte 17 d'agost a les 22h espai Can Marly de Llançà. Preu: 12€ + 0,40cts despeses de gestió.

O si ho prefereixes un abonament amb accés als 3 dies de concert dijous 15, divendres 16 i dissabte 17 d'agost. Preu: 36€ + 1,19€ despeses de gestió.

A més, també podràs menjar i beure tranquil·lament abans dels concerts amb unes vistes impressionants!

Podeu aconseguir els codis promocionals a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat. Promoció limitada.