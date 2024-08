El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Jean-Guihen Queyras".

Intèrprets: Jean-Guihen Queyras, violoncel.

Després de meravellar el públic de l’Auditori de Girona amb Les Suites per a violoncel de Bach el 2023, Jean-Guihen Queyras, un dels millors violoncel·listes del món i artífex d’una de les versions de culte de les Suites per a violoncel, torna a Girona per tancar la integral dedicada a aquesta composició. Escrita durant l’estada de Bach a Köthen, entre els anys 1717 i 1723 i desvelada per Pau Casals, la partitura és un repte interpretatiu per a qualsevol violoncel·lista. Una nova mostra de la interpretació natural i sincera de l’artista, que segueix comptant amb la complicitat i sonoritat càlida del seu violoncel, un Pietro Guarneri fabricat a Venècia l’any 1729.

Diumenge 6 d'Octubre, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 20€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 3 d'Octubre. Promoció limitada.