Retrobem la Sarsuela / 5

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar a "Retrobem la Sarsuela", gala lírica, el dissabte 16 d'agost, a les 21 hores, a Espai Ridaura. Preu: 15€.

En el marc del Festival Concerts d'Aro.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 14 d'agost. Promoció limitada.

