Theresa Prem i Marta Torres

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar a "Theresa Prem i Marta Torres", les flautes màgiques, el dijous 14 d'agost, a les 21 hores, a l'Esglèsia de Santa Cristina d'Aro. Preu: 10€.

En el marc del Festival Concerts d'Aro.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimecres 13 d'agost. Promoció limitada.

