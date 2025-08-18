Gimentors Inspiring people 10% dte. per la compra d'una entrada
El Club del Subscriptor ofereix un 10% de descompte per la compra d'una entrada per GIMENTORS Inspiring people.
Segona temporada.
Portem els millors mentors a Girona, Auditori de Girona:
Victor Küppers, dimecres 24 de setembre'25 a les 19h
Enrique Rojas, dimarts 14 d'octubre'25 a les 19h
Mario Alonso, dimarts 21 d'octubre'25 a les 19h
Emilio Duró, dimecres 12 de novembre'25 a les 19h
Sara Pallarès i David Corbera, dilluns 19 de gener'25 a les 19h
José Luís Marín, dimarts 3 de març'25 a les 19h
Sílvia Congost, dilluns 25 de maig'25 a les 19h
Per a més informació consultar a https://gimentors.com/ca/ o trucant al 972202066.
