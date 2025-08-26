2x1 per escoltar "Mazoni"

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Mazoni".

Intèrprets: Jaume Pla, veu i guitarra. Emili Bosch, guitarra i sintetitzadors. Natán Arbó, baix. Aleix Bou, bateria

Amb Banderes per daltònics (Bankrobber, 2025) Mazoni torna al pop exquisit dels seus inicis, que el va portar a fer cançons que avui formen part de la cultura popular, com “No tinc temps” o “Eufòria”. Després d’un silenci discogràfic de 4 anys, la vitalitat, les melodies instantànies i les lletres singulars i inconfusibles marca de la casa tornen al centre d’operacions del compositor empordanès. A l’Auditori de Girona iniciarà la gira de presentació d’aquest nou treball.

Dissabte 4 d'octubre, a les 20 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 20€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 2 d'octubre. Promoció limitada.

