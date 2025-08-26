2x1 per escoltar "A la recerca de la "Blue Note"! Entre jazz i clàssic"

A la recerca de la &quot;Blue Note&quot;! Entre jazz i clàssic

A la recerca de la "Blue Note"! Entre jazz i clàssic

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "A la recerca de la "Blue Note"! Entre jazz i clàssic".

Giorgi Mundrov, piano. 

En el marc del Festival de Música Clàssics l'Escala-Empúries

Dissabte 6 de setembre a les 19h a l'Esglèsia Sant Martí d'Empúries. Preu: 20€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 4 de setembre. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents