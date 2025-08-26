2x1 per escoltar "A la recerca de la "Blue Note"! Entre jazz i clàssic"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "A la recerca de la "Blue Note"! Entre jazz i clàssic".
Giorgi Mundrov, piano.
En el marc del Festival de Música Clàssics l'Escala-Empúries.
Dissabte 6 de setembre a les 19h a l'Esglèsia Sant Martí d'Empúries. Preu: 20€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 4 de setembre. Promoció limitada.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Una regidora de Girona denuncia que no la deixen entrar a la piscina de Figueres
- Aquests municipis gironins tenen més treballadors que habitants
- Mor als 42 anys Verónica Echegui
- Macrodispositiu policial contra el top manta a Roses: Un detingut i almenys 11 investigats
- De Vigo a Olot: el rastre del prolífic i polèmic emprenedor Eusebio Novas
- S’encasta amb el cotxe contra un hotel de Lloret fugint d’un control: conduïa sense carnet i begut