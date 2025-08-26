2x1 per escoltar "Sara Blanch"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Sara Blanch".
Intèrprets: Sara Blanch, soprano. Vanessa García Diepa, piano.
D’una vocalitat fresca, brillant i de gran bellesa, així és la veu d’aquesta soprano lírico-lleugera, una de les veus més interessants del panorama europeu segons la crítica. La catalana Sara Blanch, que ja ha trepitjat els grans teatres operístics del món, oferirà a Girona un recital conformat per obres de Rossini, Bellini o Donitzetti, compositors belcantistes que en algun moment de la seva carrera varen conviure amb la música napolitana. El recital també inclou compositors com Curtis, Gaston o Tosti.
Diumenge 5 d'octubre, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 28€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 2 d'octubre. Promoció limitada.
