2x1 per escoltar "Sara Blanch"

Sara Blanch

Sara Blanch

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Sara Blanch".

Intèrprets: Sara Blanch, soprano. Vanessa García Diepa, piano.

D’una vocalitat fresca, brillant i de gran bellesa, així és la veu d’aquesta soprano lírico-lleugera, una de les veus més interessants del panorama europeu segons la crítica. La catalana Sara Blanch, que ja ha trepitjat els grans teatres operístics del món, oferirà a Girona un recital conformat per obres de Rossini, Bellini o Donitzetti, compositors belcantistes que en algun moment de la seva carrera varen conviure amb la música napolitana. El recital també inclou compositors com Curtis, Gaston o Tosti.

Diumenge 5 d'octubre, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 28€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 2 d'octubre. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents