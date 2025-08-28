2x1 per escoltar "Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Cobla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona".
Intèrprets: Miquel Massana, director.
Únic concert a les comarques gironines.
Durant l’any 2025 es commemora una doble efemèride dedicada a Juli Garreta (1875–1925): el centenari de la seva mort i el 150è aniversari del naixement. Garreta és una de les figures cabdals de la música catalana i La Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona ret el seu particular homenatge interpretant la integral de les seves sardanes en quatre concerts, repartits entre les quatre demarcacions del país. Al concert de l’Auditori de Girona el públic podrà escoltar una selecció representativa de l’evolució compositiva de Garreta amb obres emblemàtiques i d’altres menys conegudes. Un format modern i dinàmic per apropar la força i la bellesa de la música de Garreta al públic actual.
Dissabte 18 d'octubre, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 15€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 16 d'octubre. Promoció limitada.
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Cau un llamp al teulat d'una casa a Torroella i causa un tall de llum
- Els expresidents del Girona critiquen la manca de planificació
- Va matar Francisco de Pablo a cops per 300 euros i va enterrar el seu cadàver en una fossa
- Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro
- Persecució a Tordera: detenen un home després de fugir en una furgoneta carregada de droga i armes