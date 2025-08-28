Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Fanfare Ciocarlia

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Fanfare Ciocarlia".

Amb més de 30 anys de trajectòria, Fanfare Ciocărlia és la fanfàrria balcànica més explosiva del planeta. Nascuda a Zece Prăjini, un petit poble romanès, va començar com una formació amateur que animava casaments i festes locals. El productor alemany Henry Ernst va descobrir-los i els va impulsar cap a una carrera internacional fulgurant. Han actuat als principals festivals del món —de Glastonbury a Womad—, col·laborat amb Goran Bregović o Boban Marković i rebut el BBC World Music Award. Discos com Baro Biao o Onwards to Mars! són referents del gènere. El grup manté viva la tradició romaní i balcànica amb un directe imparable que converteix cada concert en una festa inesborrable.

Diumenge 12 d'octubre, a les 18 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 22€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 9 d'octubre. Promoció limitada.

