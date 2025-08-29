Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per escoltar "Cobla Principal de La Bisbal"

Cobla Principal de La Bisbal

Cobla Principal de La Bisbal

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per escoltar "Cobla Principal de La Bisbal".

Intèrprets: Pere Rabasseda, flabiol. Adrià Sánchez i Gabriel Castelló, tibles. Ferran Miàs i Jordi Carreras, tenors. Jordi Gil, Carles Herruz i Albert Font, trompetes. Robert Font, trombó. Gerard Serrat i Martí Pàmies, fiscorns. Jordi Company, contrabaix. Francesc Cassú, direcció.

Concert tradicional de fires.

Sens dubte, aquest és un dels concerts més esperats de la programació de Fires de Girona. La Cobla Principal de la Bisbal, consolidada com la cobla catalana de més prestigi (Cobla Oficial de la Generalitat de Catalunya), ha obtingut un gran nombre de guardons -entre els quals destaca la Creu de Sant Jordi- i ha estat una autèntica ambaixadora de la cultura catalana. Tornem a gaudir del seu art!

Dimecres 29 d'octubre, a les 12 hores, a l'Auditori de Girona. Preu: 15€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dilluns 27 d'octubre. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents