2x1 per veure "Un segundo bajo la arena"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Un segundo bajo la arena" Col·lectiu Desasosiego, dissabte 4 d'octubre a les 18h i 20:30h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Intèrprets: Carla Coll, Camille Latron, Pol Toro i Gaspar Corts
Tres de les convidades i un dels músics del casament entre El Novio i La Novia han quedat atrapades al banquet, esperant la tornada de la resta de convidats, que han marxat degut a un seguit de contratemps. Entre trossos de pastís, flors seques i espelmes gastades narren el que ha passat a un públic que esdevé convidat de la celebració.
"Un segundo bajo la arena" és un espectacle que mescla teatre i música en directe a partir de l’argument de "Bodas de sangre" de Federico García Lorca. Un espectacle plantejat com una experiència on el públic es converteix en un nou convidat que permet reprendre la celebració interrompuda i concloure el ritual. Es desdibuixen les línies que separen públic i intèrprets, de manera que totes seiem a les taules d’aquest banquet nupcial, xerrem, brindem, i compartim un vespre de celebració.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 2 d'octubre. Promoció limitada.
- Tragèdia al zoo: Cinc lleons maten a mossegades un cuidador davant dels turistes
- Dos morts en un xoc frontal a l'N-II a Vidreres
- El cuida 24 dies i hereta gairebé un milió: la història de la infermera que no va sortir tan bé com esperava
- A 5è de Primària el nostre fill ens va dir que volia tirar-se a la carretera perquè no volia tornar a l'escola
- Carta d'un lector: 'Quina imatge més penosa de la ciutat s’emportaran els turistes!
- La casa 'Quick Simple Easy' d'Amazon: una llar de dues plantes amb tot inclòs i per menys de 25.000 euros
- L'Estat aprova el projecte de traçat per connectar l'AP-7 amb la variant de Figueres pel sud
- Girona posa en marxa dilluns la Zona de Baixes Emissions