Un segundo bajo la arena / Joan Montaner

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Un segundo bajo la arena" Col·lectiu Desasosiego, dissabte 4 d'octubre a les 18h i 20:30h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Intèrprets: Carla Coll, Camille Latron, Pol Toro i Gaspar Corts

Tres de les convidades i un dels músics del casament entre El Novio i La Novia han quedat atrapades al banquet, esperant la tornada de la resta de convidats, que han marxat degut a un seguit de contratemps. Entre trossos de pastís, flors seques i espelmes gastades narren el que ha passat a un públic que esdevé convidat de la celebració.

"Un segundo bajo la arena" és un espectacle que mescla teatre i música en directe a partir de l’argument de "Bodas de sangre" de Federico García Lorca. Un espectacle plantejat com una experiència on el públic es converteix en un nou convidat que permet reprendre la celebració interrompuda i concloure el ritual. Es desdibuixen les línies que separen públic i intèrprets, de manera que totes seiem a les taules d’aquest banquet nupcial, xerrem, brindem, i compartim un vespre de celebració.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 2 d'octubre. Promoció limitada.

