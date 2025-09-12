Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "The Bross (o la improbable travessia de dos paios i una caixa"

The Bross

The Bross / Joan Montaner

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "The Bross (o la improbable travessia de dos paios i una caixa)" Kabuts, diumenge 28 de setembre a les 18h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Intèrprets: Oriol Casals i Gonzalo Villareal Porzio

Un soldat amb ínfules de Tinent General i Alt Coronel té la secreta missió de portar una misteriosa caixa a un lloc que només ell coneix. Per poder transportar-la convoca un soldat ras que aspira a poc més que complir ordres amb diligència i responsabilitat. Junts, emprenen una aventura a la que, l'autoritat il·lusòria d'un i el servilisme incondicional de l'altre, construeixen un enllaç d'amistat que, a poc a poc, desdibuixarà la disfressa de militar i deixarà la llum a la humanitat més vulnerable.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 25 de setembre. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents