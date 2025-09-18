2x1 per veure "Breu visita a la Gola del Llop"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Breu visita a la Gola del Llop" Col·lectiu Desasosiego, diumenge 5 d'octubre a les 18h i 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Intèrprets: Alex Solsona, Carla Coll, Àrid Soldevila i Gaspar Corts.
Aquesta nit no només gira el bombo: la vida també pot fer un tomb.
El Col·lectiu Desasosiego ens convida a entrar a La Gola del Llop, un saló de bingo custodiat per un grup de treballadors que, empesos per la inèrcia del dia a dia, han oblidat la foscor del lloc on treballen. Aquesta nit fa un mes que va morir una de les jugadores més assídues: la Lourdes. En un intent maldestre per rendir-li homenatge, els treballadors hauran de descobrir com fer conviure la pèrdua i l’esperança, la por i la il·lusió, l’abisme i la fe.
A Breu visita a la Gola del Llop el públic assisteix a jugar a un particular saló de bingo amb música en directe, i els intèrprets esdevenen amfitrions, mestres de cerimònies, crupiers i servidors. Juntes compartirem el joc i la rauxa, però també la por i el desconcert.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dijous 2 d'octubre. Promoció limitada.
