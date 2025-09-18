2x1 per veure "Una peça de Jenny Hollan"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Una peça de Jenny Hollan" d'Àngel Burgas - La Funcional Teatre, dimarts 28 d'octubre a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.
Intèrprets: Sara Bartolomé, Gerard Carrión, Imma Carrión, Clàudia Cobos, Marta Figueras, Albert García, Toni Naranjo, Xavi Peral, Núria Rodon, Anna Turró, Arnau Vilarrasa i Júlia Xaudiera.
La vida íntima convertida en obra artística: Hi ha límits?
A Una peça de Jenny Hollan seguim la trajectòria d’una famosa artista plàstica nord-americana que duu l’experimentació fins a l’extrem de convertir les seves vivències més íntimes en obres d’art. La Funcional Teatre presenta un text d’Àngel Burgas que posa en qüestió no tan sols el sentit i la finalitat del fet artístic, o els mecanismes de la seva mercantilització, sinó també els límits ètics i estètics d’aquesta pràctica.
L’espectacle explica la història inventada de Jenny Hollan, una artista que, bo i esborrant impúdicament els marges entre la seva vida i les seves creacions artístiques, acaba construint una secreta i insospitada obra mestra, la darrera.
Text guanyador de la segona edició del Premi Ramon Vinyes de Teatre (2004)
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 24 d'octubre. Promoció limitada.
