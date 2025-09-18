Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "Una peça de Jenny Hollan"

Una peça de Jenny Hollan

Una peça de Jenny Hollan / Joan Montaner

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Una peça de Jenny Hollan" d'Àngel Burgas - La Funcional Teatre, dimarts 28 d'octubre a les 20h a la Sala la Planeta de Girona. Preu: 14€.

Intèrprets: Sara Bartolomé, Gerard Carrión, Imma Carrión, Clàudia Cobos, Marta Figueras, Albert García, Toni Naranjo, Xavi Peral, Núria Rodon, Anna Turró, Arnau Vilarrasa i Júlia Xaudiera.

La vida íntima convertida en obra artística: Hi ha límits?

Una peça de Jenny Hollan seguim la trajectòria d’una famosa artista plàstica nord-americana que duu l’experimentació fins a l’extrem de convertir les seves vivències més íntimes en obres d’art. La Funcional Teatre presenta un text d’Àngel Burgas que posa en qüestió no tan sols el sentit i la finalitat del fet artístic, o els mecanismes de la seva mercantilització, sinó també els límits ètics i estètics d’aquesta pràctica.

L’espectacle explica la història inventada de Jenny Hollan, una artista que, bo i esborrant impúdicament els marges entre la seva vida i les seves creacions artístiques, acaba construint una secreta i insospitada obra mestra, la darrera.

Text guanyador de la segona edició del Premi Ramon Vinyes de Teatre (2004)

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 24 d'octubre. Promoció limitada.

Compte: Aquesta serà la multa per no respectar la Zona de Baixes Emissions a Girona

Ecoener alcanza los 623 MW en operación con el arranque de dos plantas fotovoltaicas en República Dominicana

Les Bernardes de Salt exposa una obra de Cesare da Sesto amb "retocs i intervencions" de Leonardo da Vinci

Alerta: La policia avisa sobre una nova estafa relacionada amb el teu cotxe

Com omplir el carro de la compra gastant com menys diners millor: Aquests consells et faran estalviar

Vídeo: Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris

Uns 430 joves de 3r d’ESO d’instituts de Salt participen a les Jornades de Joventut

La Nit Europea de la Recerca torna al CaixaForum de Girona amb tallers i monòlegs científics
