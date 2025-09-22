Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "Gernika"

Gernika

Gernika / 5

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Gernika", en el marc de Temporada Alta

Intèrprets: Arthur BaratZibel DamestoyIoritz GalarragaOihan Indart y Aimar Odriozola

El coreògraf basc Martin Harriague, en col·laboració amb el col·lectiu Bilaka, presenta Gernika, un subjugador espectacle de dansa i música en directe que revisita el bombardeig de la ciutat basca del fatídic 26 d’abril de 1937. Cinc ballarins i tres músics combinen danses tradicionals basques amb un llenguatge contemporani per recrear l’impacte històric i emocional de la massacre. Entre ritmes hipnòtics, percussió i versos d’Odei Barroso, l’obra proposa un ritual escènic de memòria col·lectiva, una peça que investiga el passat per reivindicar la pau i l’esperança.

El divendres 10 d'octubre, a les 20 hores, El Canal - Centre d'Arts Escèniques de Salt. Preu: 28€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 26 de setembre Promoció limitada.

