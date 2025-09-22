Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "Tobetta"

Tobetta

Tobetta / 5

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Tobetta", en el marc de Temporada Alta

Direcció: Francesc Cuéllar i Judit Cortina

A partir del seu poemari Nueve lugares hostiles donde gritar, Francesc Cuéllar (Lacrimosa, TA22) presenta un recital escènic amb música de Judit Cortina que actua com a desè poema: un crit final per deixar enrere la culpa. El text recorre la infantesa i la joventut d’un cos marcat per dogmes cristians i el procés íntim d’alliberar-se’n. Una trobada lírica i sensorial entre l’educació religiosa i la descoberta del desig. Una proposta catàrtica com un gest de ruptura i renaixement.

El dijous 16 d'octubre, a les 20 hores, Sala La Planeta de Girona. Preu: 18€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dijous 2 d'octubre. Promoció limitada.

