2x1 per veure "Burpees"

Burpees

Burpees / 5

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Burpees", en el marc de Temporada Alta

Direcció: Biel Montoro, Joan Sureda i Ann Perelló

Nold Reborn és un influencer carismàtic que promet riquesa i valors a la joventut, fins que un dia desapareix sense deixar rastre. La seva germana i un seguidor adolescent emprenen un viatge per trobar-lo i entendre com algú pot acabar convertit en un extremista digital. Burpees és un road-drama que transita entre la recerca i la memòria per posar el focus en el fenomen de la radicalització online. Una peça escrita i dirigida per Miquel Mas Fiol, una de les veus emergents més corrosives de l’escena actual.

El divendres 24 d'octubre, a les 20 hores, Teatre de Salt. Preu: 28€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 10 d'octubre. Promoció limitada.

