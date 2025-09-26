2x1 per veure "Burpees"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Burpees", en el marc de Temporada Alta.
Direcció: Biel Montoro, Joan Sureda i Ann Perelló
Nold Reborn és un influencer carismàtic que promet riquesa i valors a la joventut, fins que un dia desapareix sense deixar rastre. La seva germana i un seguidor adolescent emprenen un viatge per trobar-lo i entendre com algú pot acabar convertit en un extremista digital. Burpees és un road-drama que transita entre la recerca i la memòria per posar el focus en el fenomen de la radicalització online. Una peça escrita i dirigida per Miquel Mas Fiol, una de les veus emergents més corrosives de l’escena actual.
El divendres 24 d'octubre, a les 20 hores, Teatre de Salt. Preu: 28€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 10 d'octubre. Promoció limitada.
- Aquest és un dels símptomes comuns que indiquen que podries patir Alzheimer o demència
- Atraca a Sant Feliu de Guíxols el 'Shemara', un vaixell que va servir a la Marina Reial Britànica i que després va acollir festes boges
- L'olotina més longeva del món tenia una edat biològica inferior a la real segons un estudi
- Dispositiu policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona per tallar llum i aigua
- Aquestes són les 14 cases a la venda més cares de l'Alt Empordà
- Primeres queixes pel nou carril bici del passeig d'Olot de Girona
- Girona surt al carrer per demanar una ciutat més 'neta, verda i digna': 'Alcalde i regidors, als contenidors
- Trobat amb vida el boletaire de 77 anys desaparegut a Gombrèn