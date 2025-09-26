Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "Sombras, por supuesto"

Sombras, por supuesto

Sombras, por supuesto / 5

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Sombras, por supuesto", en el marc de Temporada Alta

Direcció: Esteban Bigliardi, Esteban Lamothe, Susana Pampin i Pilar Gamboa

Reconeguda per peces com El tiempo todo entero, un dels èxits de Temporada Alta, Romina Paula torna a reunir la seva companyia El Silencio després de deu anys. A Sombras, por supuesto, quatre intèrprets es retroben en un espai de memòria i creació, travessat per l’eco estètic del conegut director de cinema Rainer Werner Fassbinder. La proposta explora els vincles que persisteixen malgrat el temps, entre l’assaig i l’espectre, entre allò compartit i allò que ja no hi és. Un gest escènic d’alta sensibilitat que celebra el treball col·lectiu com a espai per redefinir el present.

El diumenge 19 d'octubre, a les 18 hores, Sala La Planeta de Girona. Preu: 25€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 3 d'octubre. Promoció limitada.

