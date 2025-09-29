2x1 Entrades per el Gran Circ de Nadal
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure El Gran Circ de Nadal.
Peter Pan sobre gel
Sessions amb oferta:
Divendres 26 de desembre, a les 11 hores, Gran Carpa a la Copa de la Devesa de Girona.
Preu butaca Platí 34€
Preu butaca Or 28€
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat. Entrades il·limitades.
