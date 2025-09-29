Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 Entrades per el Gran Circ de Nadal

Gran Circ de Nadal

Gran Circ de Nadal / 5

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure El Gran Circ de Nadal.

Peter Pan sobre gel

Sessions amb oferta:

Divendres 26 de desembre, a les 11 hores, Gran Carpa a la Copa de la Devesa de Girona.

Preu butaca Platí 34€

Preu butaca Or 28€

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat. Entrades il·limitades.

