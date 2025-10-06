2x1 per veure "Cachorro de león"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Cachorro de león", en el marc de Temporada Alta.
Autoria, direcció i interpretació: Conchi León
Conchi León es cabussa en la memòria familiar en aquest espectacle unipersonal valent i emotiu, que arrenca amb una trucada: el seu pare està agonitzant. A partir d’aquí, es desplega un relat biogràfic on conviuen infància, violència domèstica, alcoholisme, salvació i amor. Joguines, cassets i música de Pedro Infante omplen l’escenari per evocar un passat que condiciona el present. Cachorro de león és un exercici de llibertat en què el testimoni esdevé acte poètic i polític.
El diumenge 26 d'octubre, a les 18 hores, Sala La Planeta de Girona. Preu: 20€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 10 d'octubre. Promoció limitada.
