2x1 per veure "Cachorro de león"

Cachorro de león

Cachorro de león

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Cachorro de león", en el marc de Temporada Alta

Autoria, direcció i interpretació: Conchi León

Conchi León es cabussa en la memòria familiar en aquest espectacle unipersonal valent i emotiu, que arrenca amb una trucada: el seu pare està agonitzant. A partir d’aquí, es desplega un relat biogràfic on conviuen infància, violència domèstica, alcoholisme, salvació i amor. Joguines, cassets i música de Pedro Infante omplen l’escenari per evocar un passat que condiciona el present. Cachorro de león és un exercici de llibertat en què el testimoni esdevé acte poètic i polític.

El diumenge 26 d'octubre, a les 18 hores, Sala La Planeta de Girona. Preu: 20€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del divendres 10 d'octubre. Promoció limitada.

