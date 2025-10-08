2x1 per veure "Cavallet de Mar"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Cavallet de Mar", en el marc de Temporada Alta.
Intèrpret: Marc Torres Quintana
Amb Cavallet de mar, Pau Coya s’ha posicionat com l’autor revelació amb un monòleg valent i vibrant. En Martí, un noi trans de vint anys, es troba davant un embaràs inesperat en plena transició hormonal. Mentre decideix què fer, reflexiona en veu alta sobre la relació amb el seu cos, la pressió social i les convencions de gènere. Dirigida per Rebeca Del Fresno i interpretada per Marc Torres Quintana, l’obra ha estat guardonada als Premis de la Crítica i la Mostra Igualada. Una peça que reivindica, amb sensibilitat i ironia, la complexitat de les vivències trans.
El dimarts 28 d'octubre, a les 20 hores, Teatre de Salt. Preu: 28€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del dimarts 14 d'octubre. Promoció limitada.
