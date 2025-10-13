2x1 per veure "El dia de Watusi"
El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "El dia de Watusi", en el marc de Temporada Alta.
Intèrprets: Anna Alarcón, Eduard Alves Fernández, Guillem Balart, Artur Busquets, David Climent, Raquel Ferri y Vanessa Segura
L’obra més premiada de la temporada passada, El día del Watusi, renova el seu repartiment, però no la seva mirada corrosiva sobre la memòria recent. Fernando Atienza, rodamon i testimoni de tres dècades convulses, relata la seva vida des de les barraques de Montjuïc fins al somni olímpic del 92. Tot parteix d’un dia clau: el 15 d’agost de 1971, una jornada que marcarà la manera d’entendre el món del protagonista. El gran projecte del director Iván Morales (Esmorza amb mi, TA18) construeix, a partir de la novel·la de Francisco Casavella, una radiografia lúcida i punyent de Barcelona.
El dissabte 1 de novembre, a les 19 hores, El Canal - Centre d'Arts Escèniques de Salt. Preu: 30€.
Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.cat, abans del divendres 17 d'octubre. Promoció limitada.
