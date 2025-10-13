Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

2x1 per veure "Nua"

Nua

Nua / 5

El Club del Subscriptor ofereix als seus socis un 2x1 per veure "Nua", en el marc de Temporada Alta

Intèrpret: Ann Perelló

Monòleg sobre els trastorns de la conducta alimentària en què Ann Perelló s’enfronta a un monstre invisible i familiar: la seva relació amb el cos, amb el menjar i amb si mateixa. L’obra retrata el dolor silenciat, les contradiccions socials sobre la bellesa i la identitat femenina, i el llarg camí cap a la recuperació. Una peça íntima i crua, que exposa sense filtres allò que sovint s’amaga, entre el testimoni personal i la catarsi escènica sanadora.

El dimecres 29 d'octubre, a les 18 hores, Teatre de Salt. Preu: 28€.

Podeu reservar les entrades a les nostres oficines, o bé trucar al 972 20 20 66 (de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores), o bé per correu a subscripcions@ddg.catabans del dimecres 15 d'octubre. Promoció limitada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents